Brenner pode virar desfalque do Vasco na sequência da temporadaDikran Sahagian/Vasco
Brenner se machuca e pode virar problema para o Vasco
Atacante deixa o campo com muita dor no joelho direito e vira preocupação
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Renato Gaúcho elogia postura do Vasco contra o Coritiba: 'A equipe se comportou bem'
Treinador destacou desempenho do time no primeiro tempo e ressaltou que apesar de empate sofrido no fim, colocou 'mais um ponto na bagagem'
Marino lamenta empate sofrido no fim da partida contra o Coritiba: 'Faltou encaixe'
Atacante comentou proposta de jogo do Vasco no duelo pelo Brasileirão
Vasco sai na frente, mas sofre empate do Coritiba no fim do jogo pelo Brasileirão
Cruz-Maltino abriu o placar com Tchê Tchê, mas sofreu pressão no resto do jogo e viu o adversário marcar aos 44 do segundo tempo
Com desfalques, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Coritiba
A partida acontecerá nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h30, no Couto Pereira
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Dupla não estará à disposição de Renato Gaúcho para encarar o Coritiba
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