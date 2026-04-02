Brenner pode virar desfalque do Vasco na sequência da temporada - Dikran Sahagian/Vasco

Brenner pode virar desfalque do Vasco na sequência da temporadaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 02/04/2026 11:52

passará por exames nesta quinta-feira (2) para os médicos avaliarem a gravidade do problema.

O Vasco teve mais um prejuízo além do gol sofrido no fim no empate em 1 a 1 com o Coritiba, fora de casa. Brenner está com suspeita de lesão no joelho direito e

Com dores na região, o atacante deixou o gramado mancando e iniciou o tratamento. Há a preocupação de que o problema seja mais grave devido à forma como sentiu o joelho durante uma disputa de bola.



Por enquanto, a expectativa é que Brenner não esteja à disposição para o clássico de sábado, contra o Botafogo. Ainda assim, uma resposta só sairá após os exames



Reserva, ele tem entrado durante as partidas, mas ainda não se destacou. Indicado por Fernando Diniz, o atacante não conseguiu muito espaço com Renato Gaúcho.



Das cinco partidas com o técnico, entrou no segundo tempo em três e jogou por cerca de 70 minutos ao todo, com um gol marcado.



Pelo Vasco, Brenner disputou 11 partidas e balançou redes apenas duas vezes. Ele ficou marcado ao perder um pênalti que foi decisivo para a eliminação do time para o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca.