Nuno Moreira e Tchê Tchê em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Nuno Moreira e Tchê Tchê em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/04/2026 08:56

partida desta quarta-feira (1º de abril), às 20h30, no Couto Pereira, o Cruz-Maltino busca ampliar a sequência de quatro rodadas de invencibilidade com Renato Gaúcho, enquanto o Coxa quer se recuperar da derrota no clássico com o Athletico-PR.

Coritiba x Vasco coloca à prova duas equipes que vivem bom momento no Brasileirão e buscam se aproximar dos líderes. Na, no Couto Pereira, o Cruz-Maltino busca ampliar a sequência de quatro rodadas de invencibilidade com Renato Gaúcho, enquanto o Coxa quer se recuperar da derrota no clássico com o Athletico-PR.

Onde assistir a Coritiba x Vasco



A partida terá transmissão do SporTV (TV por assinatura) e do Premiere (pay-per-view).



Como o Coxa deve jogar



O técnico Fernando Seabra não pode contar com Maicon, suspenso pela expulsão contra o Athletico-PR, na derrota por 2 a 0. A tendência é que Tiago Cóser forme a dupla de zaga com Jacy.



Com isso, a escalação do Coritiba deve ser: Provável escalação: Pedro Rangel; JP Chermont, Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.



Provável escalação do Cruz-Maltino



Andrés Gómez, suspenso, também estão fora.

Já Renato Gaúcho tem desfalques importantes. Cuiabano, com desconforto muscular, não viajou a Curitib a e Lucas Piton será o titular na lateral esquerda. Além dele, Puma Rodríguez, que jogou terça pelo Uruguai, e, também estão fora.

O Vasco deve jogar com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino Hinestroza (Adson) e David.



Arbitragem no Couto Pereira



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Daiane Muniz (SP)