Hugo Moura em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Hugo Moura em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/04/2026 07:00

Rio - O Vasco terá nesta quarta-feira (1º) a chance de emplacar a terceira vitória seguida no Brasileirão sob o comando de Renato Gaúcho. A chegada do treinador mudou o ambiente e trouxe ânimo para a equipe, que passou por uma mudança de estrutura. Peça-chave na nova estratégia, Hugo Moura recuperou o prestígio e ganhou sequência. O volante projetou o reencontro com o Coritiba, às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

"Tenho muito respeito por todos os clubes em que passei, mas hoje quem coloca comida na mesa da minha família é o Vasco. Então vou defender essa camisa com unhas e dentes", disse o jogador, que também já teve passagem pelo Athletico-PR e conhece bem o ambiente paranaense, em entrevista ao DIA.

Desde a chegada, Renato Gaúcho buscou um equilíbrio defensivo. Por isso, o treinador mexeu na estrutura e adotou um esquema com três volantes. Hugo Moura recuperou espaço, se tornou titular e ganho sequência. Desde então, foram quatro jogos, três vitórias e um empate. O volante rasgou elogios ao comandante, com quem trabalhou no Flamengo em 2021, e ressaltou a importância dos meio-campistas na nova formação.

"Eu pude treinar com o Renato durante pouco tempo lá no Flamengo, antes de ser emprestado ao Lugano, da Suíça. Então, já sabia da qualidade dele como técnico. Não foi à toa que, naquele ano, ele chegou à final da Libertadores. Na chegada dele ao Vasco, ele já me deu muita confiança e isso faz total diferença para um jogador render dentro de campo", afirmou.

A mudança no esquema transformou os volantes nos novos protagonistas do Vasco. Dos dez gols marcados pelo time desde a chegada de Renato Gaúcho, quatro foram dos volantes, sendo dois de Thiago Mendes e outros dois de Barros. Hugo Moura ainda não marcou, mas iniciou em todas as quatro partidas sob o comando do treinador e trouxe mais consistência defensiva.

"É um início de trabalho e ainda temos que fazer ajustes para a continuação do campeonato, mas essa sequência positiva é fruto de muito treino e dos ajustes táticos do Renato. Esse sistema potencializa muito o meu jogo, me dá liberdade para competir e ajudar a equipe. A sequência mostra que estamos no caminho certo", completou.

Hugo Moura compõe o trio de meio-campo ao lado de Tchê Tchê e Thiago Mendes, justamente os atletas que haviam tomado sua vaga na temporada passada junto a Barros. Em bom momento, o volante comentou a expectativa para a temporada. Em 2025, o Vasco chegou à final da Copa do Brasil, mas a derrota deixou aprendizados. Na visão do jogador, o elenco se fortaleceu para brigar mais alto neste ano.

"Sinto que o elenco aprendeu muito com o que aconteceu no ano passado. Tivemos uma ótima trajetória na Copa do Brasil, mas o gosto no final foi amargo. Sabemos da força do nosso grupo e do peso dessa camisa, então vamos brigar por coisas grandes em todas as competições", afirmou.

Com contrato até o fim de 2026, Hugo Moura tem o futuro incerto no Vasco. No meio do ano, o jogador já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube, mas mantém o foco no Cruz-Maltino. O volante ainda não foi procurado para resolver a situação, mas pretende apenas cumprir o seu papel e ajudar o time dentro de campo.

"Meu foco total está no Vasco. Quero me firmar cada vez mais, ajudar o clube dentro de campo e conquistar coisas importantes com essa camisa", finalizou.

Hugo Moura chegou ao Vasco em 2024, por empréstimo do Athletico-PR, e foi adquirido em definitivo em 2025. Ao todo, soma 108 jogos, sendo o clube onde mais atuou na carreira, com três gols marcados e sete assistências. Na atual temporada, disputou 10 partidas, sete como titular, e ainda não participou diretamente de gols.

*Matéria de Marcus Vinicius Balbino e Bernardo Fonseca sob supervisão de Rodrigo Souza