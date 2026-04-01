Renato Gaúcho é o técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/04/2026 23:32





"Infelizmente, nós deixamos a vitória escapar no finalzinho. É sempre muito difícil jogar aqui dentro contra o Coritiba, é um time forte, tem uma torcida muito forte, mas a equipe se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, caímos um pouquinho porque sabíamos que o Coritiba ia vir para dentro da gente, mas no final, poderíamos ter saído com os três pontos. Infelizmente não deu, mas colocamos mais um ponto na bagagem", disse.



Renato afirmou que independente de como joga o adversário, o seu time tem a própria maneira de jogar. "No primeiro tempo, tomamos conta sim do jogo, principalmente no meio, criamos boas oportunidades, fizemos o gol. No segundo tempo, sabíamos que o Coritiba ia se soltar, vir para o tudo ou nada e nos comportamos bem, mas infelizmente, tomamos um gol no finalzinho e fica aquela tristeza porque poderíamos ter saído daqui com os três pontos." Rio — O técnico Renato Gaúcho elogiou a postura do Vasco no empate com o Coritiba por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (1º) , no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Em coletiva de imprensa após o duelo, o treinador lamentou pela equipe ter deixado a vitória escapar nos últimos minutos, mas ressaltou que esperava a postura do adversário em pressionar o Cruz-Maltino."Infelizmente, nós deixamos a vitória escapar no finalzinho. É sempre muito difícil jogar aqui dentro contra o Coritiba, é um time forte, tem uma torcida muito forte, mas a equipe se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, caímos um pouquinho porque sabíamos que o Coritiba ia vir para dentro da gente, mas no final, poderíamos ter saído com os três pontos. Infelizmente não deu, mas colocamos mais um ponto na bagagem", disse.Renato afirmou que independente de como joga o adversário, o seu time tem a própria maneira de jogar. "No primeiro tempo, tomamos conta sim do jogo, principalmente no meio, criamos boas oportunidades, fizemos o gol. No segundo tempo, sabíamos que o Coritiba ia se soltar, vir para o tudo ou nada e nos comportamos bem, mas infelizmente, tomamos um gol no finalzinho e fica aquela tristeza porque poderíamos ter saído daqui com os três pontos."

O treinador também falou sobre os desfalques para o duelo e destacou a importância do coletivo. "Eu tenho um grupo, sempre falo que confio em todo mundo. Nem todos os jogadores vão poder jogar todos os jogos, vamos ter problemas de lesão, cartão. Acho que o mais importante de tudo é sempre pedir aos jogadores o que eu peço, para eles estarem prontos, porque as oportunidades aparecem. Os desfalques são uma coisa normal no futebol. Acho que quem entrou hoje deu conta do recado."



Renato ainda confessou que busca "pensar grande" para sonhar com objetivos maiores na tabela do Brasileirão. "A gente trabalha sempre para buscar as vitórias. Tenho tido muito pouco de trabalho, apesar da Data Fifa. Mesmo assim, a equipe tem se comportado bem, jogado bem, conseguimos 11 dos 15 pontos que disputamos, então é um grupo muito bom, até pela sequência de jogos que tivemos, mas a gente sempre pensa grande. Pensar grande é buscar sempre, em primeiro lugar, a parte de cima da tabela, as vitórias, para que consequentemente a gente suba."



O Vasco volta a campo no próximo sábado (4) para enfrentar o Botafogo, em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.