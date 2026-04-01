Renato Gaúcho é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco
"Infelizmente, nós deixamos a vitória escapar no finalzinho. É sempre muito difícil jogar aqui dentro contra o Coritiba, é um time forte, tem uma torcida muito forte, mas a equipe se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, caímos um pouquinho porque sabíamos que o Coritiba ia vir para dentro da gente, mas no final, poderíamos ter saído com os três pontos. Infelizmente não deu, mas colocamos mais um ponto na bagagem", disse.
Renato afirmou que independente de como joga o adversário, o seu time tem a própria maneira de jogar. "No primeiro tempo, tomamos conta sim do jogo, principalmente no meio, criamos boas oportunidades, fizemos o gol. No segundo tempo, sabíamos que o Coritiba ia se soltar, vir para o tudo ou nada e nos comportamos bem, mas infelizmente, tomamos um gol no finalzinho e fica aquela tristeza porque poderíamos ter saído daqui com os três pontos."
Renato ainda confessou que busca "pensar grande" para sonhar com objetivos maiores na tabela do Brasileirão. "A gente trabalha sempre para buscar as vitórias. Tenho tido muito pouco de trabalho, apesar da Data Fifa. Mesmo assim, a equipe tem se comportado bem, jogado bem, conseguimos 11 dos 15 pontos que disputamos, então é um grupo muito bom, até pela sequência de jogos que tivemos, mas a gente sempre pensa grande. Pensar grande é buscar sempre, em primeiro lugar, a parte de cima da tabela, as vitórias, para que consequentemente a gente suba."
O Vasco volta a campo no próximo sábado (4) para enfrentar o Botafogo, em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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