Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Coritiba, nesta quarta-feira (1º). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.
A principal novidade é o retorno de Lucas Piton, que reassume a lateral-esquerda no lugar do lesionado Cuiabano. Já os selecionáveis Puma Rodríguez e Andrés Gómez são baixas: o uruguaio fica fora pelo desgaste da viagem após amistosos na Europa, enquanto o colombiano, além do cansaço, cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.
Sem Gómez, a ponta direita vira dúvida: Adson e Marino Hinestroza disputam a posição entre os titulares. No departamento médico, Jair e Matheus Carvalho seguem fora, enquanto o atacante Spinelli foi vetado para esta partida após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo durante a atividade de sábado (28).
A tendência é que Renato mantenha a formação que venceu os últimos dois compromissos, priorizando o equilíbrio no meio-campo com a utilização de três volantes.
Confira a lista de relacionados do Vasco
Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo; Defensores: Lucas Piton, Paulo Henrique, Avellar, João Vitor Fonseca, Robert Renan, Rojas, Saldivia, Lucas Freitas, Cuesta e Walace Falcão; Meio-Campistas: Hugo Moura, Barros, Tchê Tchê, Thiago Mendes, JP e Matheus França; Atacantes: Adson, David, Marino, Brenner e Nuno Moreira.
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