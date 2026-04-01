Renato Gaúcho comanda atividades junto ao elenco do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho comanda atividades junto ao elenco do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/04/2026 18:02 | Atualizado 01/04/2026 20:05





A principal novidade é o retorno de Lucas Piton, que reassume a lateral-esquerda no lugar do lesionado Cuiabano. Já os selecionáveis Puma Rodríguez e Andrés Gómez são baixas: o uruguaio fica fora pelo desgaste da viagem após amistosos na Europa, enquanto o colombiano, além do cansaço, cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Coritiba, nesta quarta-feira (1º). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.A principal novidade é o retorno de Lucas Piton, que reassume a lateral-esquerda no lugar do lesionado Cuiabano.: o uruguaio fica fora pelo desgaste da viagem após amistosos na Europa, enquanto o colombiano, além do cansaço, cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Sem Gómez, a ponta direita vira dúvida: Adson e Marino Hinestroza disputam a posição entre os titulares. No departamento médico, Jair e Matheus Carvalho seguem fora, enquanto o atacante Spinelli foi vetado para esta partida após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo durante a atividade de sábado (28).

A tendência é que Renato mantenha a formação que venceu os últimos dois compromissos, priorizando o equilíbrio no meio-campo com a utilização de três volantes.

Confira a lista de relacionados do Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo;

Defensores: Lucas Piton, Paulo Henrique, Avellar, João Vitor Fonseca, Robert Renan, Rojas, Saldivia, Lucas Freitas, Cuesta e Walace Falcão;

Meio-Campistas: Hugo Moura, Barros, Tchê Tchê, Thiago Mendes, JP e Matheus França;

Atacantes: Adson, David, Marino, Brenner e Nuno Moreira.