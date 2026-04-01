Andrés Gómez atravessa grande fase no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez atravessa grande fase no VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 01/04/2026 16:37

Rio - Puma Rodríguez e Andrés Gómez retornaram ao Brasil depois de representarem Uruguai e Colômbia, respectivamente, na pausa para a Data Fifa. A dupla, que está fora do duelo com o Coritiba, trabalhará de olho no clássico com o Botafogo, no próximo sábado (4).

O lateral-direito não recebeu oportunidades em nenhum dos dois jogos da seleção uruguaia, contra Inglaterra (1 a 1) e Argélia (0 a 0). O último amistoso foi na terça-feira (31), o que impediu o jogador de encarar o Coxa. Mesmo sem entrar em campo, a logística e o desgaste da viagem pesaram na decisão de não relacioná-lo para o confronto.





Já o atacante teve mais oportunidades pela seleção colombiana: entrou no segundo tempo nas derrotas diante da Croácia (2 a 1) e França (3 a 1). No entanto, apesar de o último compromisso da seleção ter sido no domingo (29), ele está suspenso no Cruz-Maltino pelo terceiro cartão amarelo. Assim, seria desfalque de qualquer maneira.

Leia mais: Coritiba x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem Já o atacante teve mais oportunidades pela seleção colombiana: entrou no segundo tempo nas derrotas diante da Croácia (2 a 1) e França (3 a 1). No entanto, apesar de o último compromisso da seleção ter sido no domingo (29), ele está suspenso no Cruz-Maltino pelo terceiro cartão amarelo. Assim, seria desfalque de qualquer maneira.

Vasco e Coritiba vão se enfrentar nesta quarta-feira (1º), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No momento o Cruz-Maltino se encontra na nona colocação com 11 pontos e ainda não perdeu sob os comandos de Renato Gaúcho

