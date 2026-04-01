Marino Hinestroza em ação pelo Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio — Marino opinou que faltou mais encaixe para o Vasco sair de Couto Pereira com os três pontos, após o empate contra o Coritiba em 1 a 1 nesta quarta-feira (1º). Em entrevista ao Premiere após a partida, o jogador deu sua opinião sobre o lance do gol do time paranaense.

"Na jogada do gol, eu acho que faltou um pouco mais de encaixe da gente, mas eu acho que eles jogaram muito mais na frente, a gente baixou o bloco um pouquinho. Então, acho que isso passou a fatura pra nós e, lastimosamente, a gente empata um jogo que teríamos que ter ganhado", afirmou.
O Cruz-Maltino saiu na frente, mas foi pressionado no resto do jogo e viu o adversário marcar nos últimos minutos do duelo. O jogador celebrou a primeira vez como titular sob o comando de Renato Gaúcho, mas voltou a falar da proposta de jogo da equipe.

"A gente começou ganhando o jogo muito cedo, isso deu um pouco de confiança para gente conseguir jogar ainda mais, só que no segundo tempo, a gente baixou um pouco o ritmo, eles ficaram mais na frente e a gente desceu muito. Eu acho que a gente desceu muito e isso passou a fatura pra gente, mas poderíamos ter encaixado melhor o jogo e ficar com os três pontos."

O Vasco volta a campo no próximo sábado (4) para enfrentar o Botafogo, em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.