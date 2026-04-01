Tchê Tchê disputa bola com Willian Oliveira, do Coritiba - Hedeson Alves / AGIF / Estadão Conteúdo

Tchê Tchê disputa bola com Willian Oliveira, do CoritibaHedeson Alves / AGIF / Estadão Conteúdo

Publicado 01/04/2026 22:35

Rio — O Vasco empatou com o Coritiba em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (1º) no estádio Couto Pereira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tchê Tchê abriu o placar no primeiro tempo, e o time paranaense empatou com Felipe Jonatan. A equipe de Renato Gaúcho teve um bom início de jogo, mas após marcar o seu gol, sofreu uma pressão intensa do time da casa.

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Com o resultado, o Gigante da Colina chegou ao sexto jogo sem perder e subiu para a 8ª posição, com 12 pontos, enquanto o Coritiba permaneceu na 7ª colocação, com 14 pontos.



O Vasco volta a campo no próximo sábado (4) para enfrentar o Botafogo, em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Coritiba encara o Fluminense, no Couto Pereira, às 20h30. Com o resultado, o Gigante da Colina chegou ao sexto jogo sem perder e subiu para a 8ª posição, com 12 pontos, enquanto o Coritiba permaneceu na 7ª colocação, com 14 pontos.O Vasco volta a campo no próximo sábado (4) para enfrentar o Botafogo, em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Coritiba encara o Fluminense, no Couto Pereira, às 20h30.

O jogo





A equipe de Renato Gaúcho teve uma grande chance aos 18 minutos. Marino tabelou com David e chutou na trave. Depois, Piton, no ataque, desarmou Ronier, e a bola sobrou para Nuno Moreira, que finalizou com desvio para escanteio. No lance seguinte, Nuno tocou para Piton, exigindo ótima defesa de Pedro Rangel. Aos 23 minutos, Paulo Henrique tocou para Tchê Tchê, que dentro da área, chutou para abrir o placar.



Depois do gol, o Vasco tentou seguir impondo seu ritmo, mas a equipe da casa começou a ter controle do jogo. O Coritiba tentou responder com uma finalização de Josué e um cabeceio de Tinga, ambos para fora. A equipe paranaense passou a ter mais a posse e acumulou algumas chances, mas sem levar muito perigo, enquanto o Cruz-Maltino teve dificuldades para ditar o duelo. Aos 43 minutos, Hugo Moura perdeu a bola, e Willian Oliveira tocou para Pedro Rocha, que chutou rasteiro para defesa de Léo Jardim. O Coxa pressionou até o fim da primeira etapa.



LEIA MAIS: Sob olhares de Renato Gaúcho, Andrey Fernandes pede passagem no Vasco A partida começou com a posse de bola equilibrada. O Coritiba teve mais chegadas pela linha de fundo, enquanto o Vasco apostou nos contra-ataques e lançamentos. Então, o Cruz-Maltino passou a ter mais controle e finalizou pela primeira vez aos 12 minutos, com boa jogada de David, que tocou para Thiago Mendes chutar da entrada da área para fora. Logo na sequência, Tchê Tchê roubou bola no meio, correu e acionou Marino pela direita. Ele cruzou e Nuno Moreira cabeceou à esquerda do gol.A equipe de Renato Gaúcho teve uma grande chance aos 18 minutos. Marino tabelou com David e chutou na trave. Depois, Piton, no ataque, desarmou Ronier, e a bola sobrou para Nuno Moreira, que finalizou com desvio para escanteio. No lance seguinte, Nuno tocou para Piton, exigindo ótima defesa de Pedro Rangel. Aos 23 minutos, Paulo Henrique tocou para Tchê Tchê, que dentro da área, chutou para abrir o placar.Depois do gol, o Vasco tentou seguir impondo seu ritmo, mas a equipe da casa começou a ter controle do jogo. O Coritiba tentou responder com uma finalização de Josué e um cabeceio de Tinga, ambos para fora. A equipe paranaense passou a ter mais a posse e acumulou algumas chances, mas sem levar muito perigo, enquanto o Cruz-Maltino teve dificuldades para ditar o duelo. Aos 43 minutos, Hugo Moura perdeu a bola, e Willian Oliveira tocou para Pedro Rocha, que chutou rasteiro para defesa de Léo Jardim. O Coxa pressionou até o fim da primeira etapa.

O segundo tempo começou com o Coritiba pressionando. Aos 4 minutos, Josué cruzou rasteiro pela esquerda e a bola foi na direção do gol, mas Léo Jardim defendeu. Neste momento, o Vasco encontrava dificuldades para sair no contra-ataque. Aos 13 minutos, Ronier chegou pela direita e chutou, mas o goleiro vascaíno fez grande defesa após a bola quicar.



Em grande chance do time paranaense, aos 25 minutos, Ronier chutou de fora da área e Léo Jardim fez grande defesa. A bola parou no travessão, e no rebote, Keno chutou por cima do gol. O Cruz-Maltino seguia com uma postura mais defensiva, enquanto o Coritiba seguia tendo mais a bola. Aos 34 minutos, o Vasco tentou chegar com Thiago Mendes passando para Brenner, que chutou em cima da defesa adversária.

O Coxa chegou novamente aos 36 minutos, com Pedro Rocha recebendo na área e cabeceando para o meio. Léo Jardim ficou perdido no lance, e Fabinho não aproveitou a chance de empatar. Momentos depois, o Vasco saiu em contra-ataque, e Paulo Henrique tocou para Brenner chutar mascado, e Pedro Rangel defendeu. Aos 44 minutos, Felipe Jonatan recebeu no centro da pequena área e em meio aos defensores vascaínos, conseguiu empurrar para o fundo das redes, empatando o duelo no apagar das luzes.