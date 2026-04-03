Andrés Gómez retorna de suspensão no Vasco, e Cuiabano está recuperado de dores muscularesMatheus Lima / Vasco
Vasco tem retornos importantes para clássico com o Botafogo
Técnico Renato Gaúcho pode contar com a volta de três titulares em São Januário
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Brenner se machuca e pode virar problema para o Vasco
Atacante deixa o campo com muita dor no joelho direito e vira preocupação
Renato Gaúcho elogia postura do Vasco contra o Coritiba: 'A equipe se comportou bem'
Treinador destacou desempenho do time no primeiro tempo e ressaltou que apesar de empate sofrido no fim, colocou 'mais um ponto na bagagem'
Marino lamenta empate sofrido no fim da partida contra o Coritiba: 'Faltou encaixe'
Atacante comentou proposta de jogo do Vasco no duelo pelo Brasileirão
Vasco sai na frente, mas sofre empate do Coritiba no fim do jogo pelo Brasileirão
Cruz-Maltino abriu o placar com Tchê Tchê, mas sofreu pressão no resto do jogo e viu o adversário marcar aos 44 do segundo tempo
Com desfalques, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Coritiba
A partida acontecerá nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h30, no Couto Pereira
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