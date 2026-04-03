Andrés Gómez retorna de suspensão no Vasco, e Cuiabano está recuperado de dores musculares - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez retorna de suspensão no Vasco, e Cuiabano está recuperado de dores muscularesMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/04/2026 17:02

O Vasco volta a campo no sábado (4), contra o Botafogo, em São Januário, com o elenco mais encorpado. Cuiabano, Andrés Gómez, Puma Rodríguez e Spinelli voltam a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho.



Dos quatro retornos, o lateral esquerdo e o centroavante foram as boas notícias do treino desta sexta-feira (3). Recuperados de problemas físicos, eles participaram da atividade sem qualquer limitação e podem voltar a ser relacionados.



Cuiabano não sofre mais dores musculares, mas a comissão técnica ainda vai avaliar junto ao departamento médico se ele pode voltar como titular, ficar no banco ou ser poupado. Já Spinelli sofreu sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e está recuperado.



Andrés Gómez, que estava suspenso contra o Coritiba, e Puma Rodríguez, de volta da seleção do Uruguai, por outro lado, já estão garantidos no clássico.

desfalque certo para o Vasco é Brenner, que é reserva. Com Um. Com dores no joelho direito , ele passou por exames que não apontaram lesão grave. Ainda assim, segue em tratamento e não será relacionado.

O Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano (Lucas Piton); Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David.