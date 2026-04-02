Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Rio - Neymar está fora do jogo entre Flamengo e Santos no Maracanã, no domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará na vitória sobre o Remo, nesta quinta (2), e precisará cumprir suspensão automática na próxima rodada.
A punição veio já na reta final de partida, quando o Peixe ganhava por 2 a 0. Neymar levou um tranco de Diego Hernández, caiu no gramado e logo levantou para tirar satisfação.
Na sequência, o árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) apresentou o cartão amarelo para o atleta do Peixe. Na súmula, ele escreveu: "Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por confrontar seu adversário".
Flamengo e Santos vão se enfrentar no próximo domingo (5), a partir das 17h30, no Maracanã. A partida é válida pela décima rodada do Brasileirão.