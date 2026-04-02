Ledio Carmona é comentarista do SporTVReprodução/Instagram
Vídeo! Ledio Carmona anuncia que recebeu alta: 'Tratamento continua em casa'
Jornalista afirmou que foram os dias mais difíceis de sua vida
Vídeo! Ledio Carmona anuncia que recebeu alta: 'Tratamento continua em casa'
Jornalista afirmou que foram os dias mais difíceis de sua vida
Lyon aponta dívida do Botafogo por transferência de Jeffinho e aciona a Fifa
Glorioso acertou a aquisição de 70% dos direitos do atleta no fim de 2024
Ex-jogador é anunciado como novo comentarista da TNT Sports
Ele estará presente nas transmissões e nos programas da marca, especialmente no ambiente digital
Presidente da Federação Italiana de Futebol renuncia depois de novo vexame da seleção
O ex-goleiro Gianluigi Buffon pediu demissão do cargo que ocupava
Maior campeão mundial de Jiu-Jitsu, Buchecha encara compatriota atrás da primeira vitória no UFC
Marcus Buchecha vai enfrentar o também faixa-preta de Jiu-Jitsu Max Gimenis no card do UFC Vegas 116, em abril
Trio vira desfalque no Flamengo para o jogo contra o Bragantino; saiba o motivo
Eles estava na lista de relacionados para a partida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.