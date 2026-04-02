Ledio Carmona é comentarista do SporTV - Reprodução/Instagram

Ledio Carmona é comentarista do SporTVReprodução/Instagram

Publicado 02/04/2026 21:28

Rio - O jornalista Ledio Carmona anunciou, nesta quinta-feira (2), que recebeu alta. O comentarista do SporTV havia sido internado há pouco mais de uma semana com um quadro de septicemia. No vídeo que publicou no Instagram, ele contou que o tratamento continua em casa.

"Olá, amigos. Esse é um vídeo bem melhor do que o último que gravei. Acabei de receber alta lá na clínica São Vicente. Foram dez dias de internação. Não estou 100%, mas o tratamento continua em casa. Foram os dias mais difíceis da minha vida com certeza, foram dez dias de susto, de dúvidas, de angústia... Enfim, estamos aqui, bem e para agradecer", disse Ledio Carmona.

A sepse é uma reação desregulada do organismo a uma infecção. No vídeo publicado, o jornalista fez agradecimentos à família, à toda a equipe da clínica São Vicente, aos amigos e amigas e aos chefes.

"Sobre volta ao trabalho, ainda tenho um período de recuperação em casa, logo vou estar de volta, inteirinho. Acho que quanto mais eu ficar firme, melhor eu vou voltar para o trabalho. Acho que não vai demorar muito, mas não vai ser tão rápido assim", contou Ledio.

Ao encerrar o vídeo, ele destacou a importância da onda de amor que recebeu: "Por fim, agradecer mais uma vez a todos e todas. Desejar um feliz feriado para vocês, uma feliz Páscoa. Minha gratidão e meu agradecimento eterno. Vocês foram demais. Se não fosse essa onda de amor que eu tive, não sei se estaria aqui. Vocês me deram muita injeção, da minha família, passando pelo hospital, pelos médicos aos amigos. Muito obrigado".

