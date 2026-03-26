Lédio Carmona é comentarista do SporTV - Reprodução/SporTV

Lédio Carmona é comentarista do SporTVReprodução/SporTV

Publicado 26/03/2026 11:03

Rio - Ledio Carmona, jornalista e comentarista do SporTV, está internado desde terça-feira (24) com quadro de septicemia. Em vídeo publicado no Instagram nesta quinta (26), ele fez um relato sobre o ocorrido e afirmou que está melhorando.

"Tive um quadro de septicemia cedinho na terça-feira, 41 graus de febre, choque séptico. Tive que vir às pressas para uma clínica e estou aqui, monitorado, todo furado, torto, como vocês podem estar vendo, mas estável. Devo ficar aqui mais alguns dias. Devo ficar sem trabalhar outros tantos dias. Não consigo ficar torto, porque estou com uma sonda, e ela me incomoda muito. Estou melhorando. As taxas estão muito altas ainda, altíssimas. Ontem, tive uma taquicardia, mas já está meio controlada. Dias bem difíceis".

A sepse é uma reação desregulada do organismo a uma infecção. No vídeo, Ledio também revelou que é considerado pessoa com deficiência (PCD) desde 2012 e que perdeu praticamente toda a vista do olho em 2016.

"Tive muitos problemas nos últimos anos. Virei PCD em 2012, perdi a possibilidade de andar como todo mundo anda, como todo mundo corre, enfim. Em 2016, perdi praticamente a vista inteira do olho esquerdo. E, agora, tive isso. Um combo, né, que ferrou meu corpo todo. Minhas taxas estão todas alteradas, mas eu vou ficar bom. Vaso ruim não quebra".

O jornalista também falou sobre a boa fase do Vasco, seu time de coração, e avisou que vai acompanhar o amistoso da seleção brasileira com a França, além de outros jogos desta Data Fifa.

"Agora que o Vasco está ganhando, acho que eu mereço ver uma coisinha boa. Meu filho está feliz. Estou vendo os jogos com ele quando posso. Espero que a TV não reclame que eu falei isso, mas, enfim, todo mundo sabe que eu sou Vasco. O importante é respeitar os outros. Vou ficar aqui até semana que vem, depois vou ficar pelo menos uma semana em casa".

"Pelo menos hoje começam os jogos da Data Fifa, e eu vou ver o máximo que eu puder. Tem muito jogo no mesmo horário. Então, não vai dar para ver muita coisa. Mas com certeza vou ver o Brasil. Vou ver Croácia x Colômbia depois. Vou ver os programas, meus amigos, queridos amigos, de todas as emissoras".

Por fim, o comentarista agradeceu o carinho que recebeu: "O importante dessa mensagem é agradecer a todos pelo show de carinho, de boas vibrações que recebi da turma da Globo, do SporTV, dos meus amigos, dos meus chefes. Fica claro que quem gosta mandou".

Confira o vídeo: