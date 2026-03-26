Mídia internacional criticou a seleção brasileira na derrota diante da França - Reprodução

Mídia internacional criticou a seleção brasileira na derrota diante da FrançaReprodução

Publicado 26/03/2026 21:30

Rio - A imprensa internacional criticou a atuação da seleção brasileira na derrota diante da França por 2 a 1 , nesta quinta-feira (26), em Boston, nos Estados Unidos. A mídia espanhola exaltou a atuação de Kylian Mbappé e criticou o desempenho de Vini Jr. Enquanto o craque francês fez um gol e foi um dos destaques da partida, o brasileiro foi discreto e cometeu muitos erros.

O jogo ganhou bastante atenção na imprensa espanhola por colocar frente a frente os dois principais nomes do Real Madrid. Principal jornal esportivo da Espanha, o "Marca" publicou que a "França de Mbappé coloca o Brasil de joelhos". Já o "AS" fez uma comparação entre os craques e destacou a superioridade do francês com a chamada "Mbappé petrifica Vinícius".

Não foi só os europeus que ficaram atentos ao jogo da seleção brasileira. O jornal "Olé", da Argentina, aproveitou para tirar sarro do Brasil com a derrota para a França. Na chamada da partida, o periódico destacou que os franceses venceram com dois gols de cavadinha, marcados pelos atacantes Kylian Mbappé e Hugo Ekitike.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. No dia 18 de maio, o técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para o Mundial. Depois, no dia 25, inicia a preparação na Granja Comary, no Rio de Janeiro.