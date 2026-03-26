Bolívia enfrentou o Suriname na repescagem da Copa do Mundo de 2026Julio Cesar Aguilar / AFP
Bolívia vence Suriname de virada e enfrentará Iraque por vaga na Copa do Mundo
Seleção boliviana sai atrás no placar, mas consegue reagir e vai à final da repescagem
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