Bolívia enfrentou o Suriname na repescagem da Copa do Mundo de 2026 - Julio Cesar Aguilar / AFP

Bolívia enfrentou o Suriname na repescagem da Copa do Mundo de 2026Julio Cesar Aguilar / AFP

Publicado 26/03/2026 21:10 | Atualizado 26/03/2026 21:11

Rio - A Bolívia segue sonhando com uma vaga na Copa do Mundo. Em jogo muito brigado, os bolivianos venceram o Suriname por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (26), no El Gigante de Acero, no México, e avançaram à fase final da repescagem. Paniagua e Miguelito marcaram para a La Verde, enquanto van Gelderen fez para os surinameses.

Com a vitória, a Bolívia enfrentará o Iraque na próxima quarta-feira (1), valendo vaga na Copa do Mundo de 2026. Sem disputar o Mundial desde 1994, a seleção boliviana busca a quarta classificação na história. Já os iraquianos não participam da competição desde 1986, no México — que será sede do torneio junto com os Estados Unidos e Canadá.

O jogo foi movimentado desde o início. Em uma partida muito disputada, Bolívia e Suriname criaram chances para abrir o placar no primeiro tempo, mas pecaram na precisão. O Suriname teve a melhor chance da etapa inicial com Piroe, que recebeu livre na área, ficou cara a cara com o goleiro boliviano Viscarra e finalizou pro cima.

Já na etapa final, o jogo ganhou emoção. Logo aos dois minutos, o Suriname abriu o placar com gol de van Gelderen. O zagueiro aproveitou a sobra dentro da área e empurrou para o fundo dos gols. Porém, a Bolívia não se abalou a buscou a virada. Paniagua ficou com rebote de chute de Villamil dentro da área e empatou, aos 26. Pouco depois, aos 33, Miguelito fez de pênalti e garantiu a vitória.