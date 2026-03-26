Léo Pereira estreou na Seleção e teve a missão de marcar Mbappé - Franck Fife / AFP

Léo Pereira estreou na Seleção e teve a missão de marcar MbappéFranck Fife / AFP

Publicado 26/03/2026 19:49

derrota em amistoso contra os franceses, por 2 a 1, em Boston, o zagueiro admitiu dificuldade com a falta de entrosamento no setor defensivo. Estados Unidos - Um dos pilares do Flamengo, Léo Pereira estreou com a camisa da seleção brasileira. No primeiro jogo vestindo a Amarelinha, o zagueiro teve uma missão difícil: marcar Kylian Mbappé. Após a, por 2 a 1, em Boston, o zagueiro admitiu dificuldade com a falta de entrosamento no setor defensivo.

"Primeira vez que jogo com Bremer e Douglas (Santos), já tinha jogado com Wesley. Com certeza a falta de entrosamento vai ter, até porque nunca jogamos juntos. Mas isso não pode servir de desculpa. A seleção brasileira tem jogadores experientes e que já jogaram vários jogos, inclusive contra esses jogadores (da França). Isso serve de aprendizado para não acontecer mais lá na frente", declarou.

Em seguida, Léo Pereira destacou a responsabilidade de vestir a camisa da Seleção pela primeira vez. O zagueiro, que atuou os 90 minutos, celebrou a estreia, mesmo com a pressão de marcar o poderoso ataque francês liderado por Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé, atual melhor jogador do mundo.

"Responsabilidade muito grande no jogo de hoje, mas a gente encara como privilégio e uma honra poder estar defendendo nosso povo em um jogo tão especial, contra uma grande equipe e grandes jogadores. Fizemos um bom jogo para empatar e quem sabe até conseguir a vitória. Disputamos cada bola, cada dividida... Fico feliz pela estreia. Me sinto honrado de vestir essa camisa", disse.

Por fim, o defensor do Flamengo projetou a próxima partida, contra a Croácia. A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, no último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo.

"Não tem amistoso para a gente. Todo jogo é jogo e temos que disputar como se fosse uma partida importante de Copa do Mundo. É assim que vamos entrar em campo", prometeu Léo Pereira.