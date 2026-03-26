Léo Pereira estreou na Seleção e teve a missão de marcar MbappéFranck Fife / AFP
Léo Pereira admite dificuldade com falta de entrosamento na Seleção e lamenta derrota
Zagueiro foi titular na derrota contra a França, por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), nos Estados Unidos
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