Bremer fez o gol do Brasil contra a França - AFP

Bremer fez o gol do Brasil contra a FrançaAFP

Publicado 26/03/2026 19:18 | Atualizado 26/03/2026 19:21

Estados Unidos - Autor do único gol da seleção brasileira na derrota por 2 a 1 para a França, o zagueiro Bremer elogiou a atuação da equipe de Carlo Ancelotti. O defensor lamentou bastante o primeiro gol dos europeus, mas exaltou a capacidade de reação do Brasil.

"Foi um jogo muito difícil, a França é uma das melhores. Creio que nos comportamos bem, fizemos o que o treinador pediu. Infelizmente tomamos um gol na saída de bola, mas conseguimos reagir e buscamos bem. Mas infelizmente o resultado não veio", afirmou.

De volta à seleção brasileira, Bremer comemorou a oportunidade e afirmou que acredita que conseguiu deixar uma impressão positiva para o treinador Carlo Ancelotti.

"Fiquei um ano parada, com uma lesão grave, meio nome não era muito comentado, mas eu sempre soube que quando eu voltasse teria uma oportunidade. Acredito que cumpri um bom papel e agora é aproveitar se houver novas chances", disse.