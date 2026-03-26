Brasil e França se enfrentaram em Boston - AFP

Brasil e França se enfrentaram em BostonAFP

Publicado 26/03/2026 19:07

Estados Unidos - Em seu primeiro amistoso contra seleções europeias, o Brasil foi superado pela França por 2 a 1. A Seleção alternou bons e maus momentos na partida e teve uma grande oportunidade depois do intervalo ao ficar com um jogador a mais durante praticamente todo a etapa complementar. Apesar disso, os europeus demonstraram sua melhor qualidade e conseguiram vencer sem grande sofrimento.

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O Brasil voltará a jogar na próxima terça-feira (30) contra a Croácia, às 21h (de Brasília), novamente em território norte-americano. O encontro marcará a revanche da última Copa do Mundo, quando a Seleção foi eliminada nos pênaltis para os europeus nas quartas de final da competição.

O primeiro tempo começou bastante brigado, com a França tomando mais iniciativa e com o Brasil tentando ser perigoso nos contra-ataques. A primeira chegada foi com a Seleção em boa jogada coletiva, que terminou com bela finalização de Martinelli para fora.

Aos 31 minutos, porém, na sua primeira chegada em condições, a França abriu o placar. Tchouaméni recuperou a bola de Casemiro, tocou para Dembelé, que achou Kylian Mbappé, que tocou na saída de Alisson, colocou a equipe europeia em vantagem.

O Brasil voltou a chegar em duas oportunidades com finalizações de fora da área de Matheus Cunha e Casemiro. Porém, a França era melhor na partida e por pouco não ampliou em outra bela tabela, que terminou com chute de Mbappé para fora.

O Brasil voltou para o segundo tempo com Luiz Henrique na vaga de Raphinha. O ex-atacante do Botafogo começou bem e a Seleção criou uma excelente oportunidade aos três minutos, mas Martinelli foi atrapalhado em sua finalização. Logo depois, novamente o jogador do Zenit fez bela jogada individual e levou o goleiro Maigan.

Aos oito minutos, a seleção brasileira ficou em vantagem numérica. Dayot Upamecano fez falta em Wesley, sendo o último homem, e depois de revisão do VAR, a arbitragem deu cartão vermelho para o defensor francês.

Porém, apesar disso, quem voltou a marcar foi a França. Depois de um período de dificuldades para sair da pressão na defesa, a equipe europeia conseguiu puxar o contra-ataque e Ekitike acabou na cara do gol, tocando na saída de Ederson, para fazer o segundo.

A Seleção sentiu o gol e a França passou a administrar a partida. Porém, aos 33 minutos, o Brasil conseguiu diminuir. Em um lance de muita briga, Casemiro bateu cruzado e Bremer apareceu para finalizar e colocar a equipe de Ancelotti na partida.

O Brasil não conseguiu exercer uma pressão nos últimos minutos, mas não deixou de criar uma boa oportunidade. Aos 45 minutos, Luiz Henrique fez bela jogada e novamente Bremer apareceu dentro da área e acabou finalizando para fora. Depois, aos 51 minutos, o zagueiro deu belo passe e Vini Jr sozinho não conseguiu finalizar, jogando fora a última chance do amistoso.