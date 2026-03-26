Perfil de Canobbio na Associação Uruguaia de Futebol - Reprodução / AUF

Perfil de Canobbio na Associação Uruguaia de FutebolReprodução / AUF

Publicado 26/03/2026 16:32

Rio - A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) comete uma gafe no perfil sobre o atacante Agustin Canobbio, de 27 anos, que defende o Fluminense. Ao abordar o atual clube do jogador, o escudo do Tricolor das Laranjeiras foi trocado pelo homônimo de Feira de Santana, da Bahia.

O perfil mostra corretamente os escudos dos ex-clubes de Canobbio: Peñarol e Fênix, do Uruguai, além do Athletico-PR. Porém, no do Fluminense, a Associação acabou cometendo um deslize.

Agustin Canobbio foi convocado pela seleção uruguaia para os amistosos contra a Inglaterra e Argélia, nos dias 27 e 31 respectivamente. O jogador tem como objetivo disputar a próxima Copa do Mundo.

Contratado pelo Fluminense no começo de 2025, junto ao Athletico-PR, Canobbio custou 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 37 milhões na cotação de época). Ele entrou em campo em 60 partidas, anotou 16 gols e deu cinco assistências.