Abel Ferreira em jogo do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Abel Ferreira em jogo do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 26/03/2026 15:56

São Paulo - O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, admitiu que Abel Ferreira já esteve perto de deixar o clube. Em entrevista ao programa 'Bola da Vez', da 'ESPN', ele citou a história com o Al-Sadd, do Catar, e confirmou que o treinador chegou a assumir um acordo.

"Já (bateu na trave para ir embora). Teve um determinado momento, principalmente naquela mudança, quando houve a possibilidade do clube catari. Ali ele pensou, mas ele próprio recuou e entendeu que deveria estar aqui conosco. Foi isso que ele sempre me disse", contou Anderson Barros.

"Antes de tudo acontecer, ele me falou: 'aconteceu isso, fiz isso e preciso que vocês resolvam toda essa questão'. E assim o Palmeiras fez. Ele assumiu um compromisso, sim, com o clube catari. Por isso que nós fizemos um acordo para que a coisa pudesse ser equacionada", completou.

Em maio de 2024, o clube catari chegou a acionar a Fifa contra Abel Ferreira alegando descumprimento de um pré-contrato que o português teria assinado. Já em agosto de 2025, o Palmeiras chegou a um acordo com o Al-Sadd para encerrar a ação.