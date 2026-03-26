Abel Ferreira em jogo do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras/by Canon
Dirigente admite que Abel Ferreira já esteve perto de deixar o Palmeiras
Anderson Barros confirmou que o treinador chegou a assumir um compromisso com clube catari
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