Lewis Hamilton é piloto da FerrariAFP
"Sei que nenhum dos pilotos contra os quais estou correndo treina ou se dedica como eu faço, especialmente na minha idade", declarou Hamilton no circuito de Suzuka, palco do Grande Prêmio do Japão neste fim de semana.
Neste início de temporada, após as etapas da Austrália e da China, as Ferrari de Hamilton e do monegasco Charles Leclerc estiveram na segunda fila, atrás das Mercedes do britânico George Russell e do italiano Kimi Antonelli.
O veterano piloto afirmou que espera "continuar mostrando" do que é capaz e que treina "cada vez mais forte", declarando ter "corrido cerca de 100 km a pé em Tóquio" desde sua chegada para o GP do Japão.
"Adoro isso, essa garra que me impulsiona (...) o comprometimento está aí, mais do que nunca", reiterou o britânico com um sorriso no rosto.
"Dou absolutamente tudo de mim nesse desafio" de lutar pelo campeonato de 2026, concluiu Hamilton.
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