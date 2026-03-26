Lewis Hamilton é piloto da Ferrari - AFP

Lewis Hamilton é piloto da FerrariAFP

Publicado 26/03/2026 14:57

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton afirmou nesta quinta-feira (26) que, aos 41 anos, está em melhor forma do que todos todos os seus rivais muito mais jovens, depois de uma temporada catastrófica em 2025.



"Sei que nenhum dos pilotos contra os quais estou correndo treina ou se dedica como eu faço, especialmente na minha idade", declarou Hamilton no circuito de Suzuka, palco do Grande Prêmio do Japão neste fim de semana.



Neste início de temporada, após as etapas da Austrália e da China, as Ferrari de Hamilton e do monegasco Charles Leclerc estiveram na segunda fila, atrás das Mercedes do britânico George Russell e do italiano Kimi Antonelli.

Hamilton, com um histórico brilhante na Mercedes antes de sua chegada à Ferrari em 2025, terminou em terceiro no GP da China, seu primeiro pódio pela escuderia italiana.



O veterano piloto afirmou que espera "continuar mostrando" do que é capaz e que treina "cada vez mais forte", declarando ter "corrido cerca de 100 km a pé em Tóquio" desde sua chegada para o GP do Japão.



"Adoro isso, essa garra que me impulsiona (...) o comprometimento está aí, mais do que nunca", reiterou o britânico com um sorriso no rosto.



"Dou absolutamente tudo de mim nesse desafio" de lutar pelo campeonato de 2026, concluiu Hamilton.