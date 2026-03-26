Segovinha marcou no empate do América-MG - Reprodução/YouTube SportyNet

Segovinha marcou no empate do América-MGReprodução/YouTube SportyNet

Publicado 26/03/2026 14:50 | Atualizado 26/03/2026 16:28

São Paulo - Segovinha desencantou com a camisa do América-MG. Emprestado pelo Botafogo ao Coelho, o atacante marcou no empate com o Novorizontino em 1 a 1 no Estádio Jorge de Biasi, na quarta-feira (25), pela Copa Sul-Sudeste.

Ele marcou aos 22 minutos do segundo tempo. Após cruzamento rasteiro pelo lado esquerdo, a bola chegou até Segovinha, que finalizou de primeira para balançar a rede e deixar tudo igual no marcador.

Veja como foi no vídeo abaixo:

Segovinha fez o primeiro gol dele pelo mequinha. Saudades?

pic.twitter.com/Mxe2aSmYGg — Charles Xavier BFR(@noah27cooper) March 26, 2026

Por meio do Instagram, ele comemorou: "Feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Coelhão, vamos continuar trabalhando juntos para alcançar nossos objetivos! Vamos lá! Glória a Deus sempre".





O atacante paraguaio está no clube mineiro deste janeiro. O vínculo de empréstimo de Segovia com o Coelho vai até dezembro de 2026.