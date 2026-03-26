Segovinha marcou no empate do América-MGReprodução/YouTube SportyNet
Segovinha fez o primeiro gol dele pelo mequinha. Saudades?— Charles Xavier BFR(@noah27cooper) March 26, 2026
pic.twitter.com/Mxe2aSmYGg
Agora você pode ler esta notícia off-line
Segovinha marcou no empate do América-MGReprodução/YouTube SportyNet
Segovinha fez o primeiro gol dele pelo mequinha. Saudades?— Charles Xavier BFR(@noah27cooper) March 26, 2026
pic.twitter.com/Mxe2aSmYGg
Multicampeão pelo Flamengo, Toró elogia Jardim e projeta Libertadores: 'Time a ser batido'
Ex-volante destaca qualidade do treinador e crê em sucesso na Libertadores
Vini Jr herda camisa 10 da Seleção para amistoso contra França
Craque do Real Madrid é o novo dono do número
Turquia vence Romênia e vai decidir vaga na Copa do Mundo
Turcos não vão ao torneio desde 2002, quando terminaram em terceiro lugar
Dirigente admite que Abel Ferreira já esteve perto de deixar o Palmeiras
Anderson Barros confirmou que o treinador chegou a assumir um compromisso com clube catari
Batistuta lamenta morte solitária de Maradona e vê Messi abaixo: 'Sem carisma'
Ex-atacante fez sucesso nos anos de 1990
Endrick rechaça rótulo de azarão para Brasil em Copa e conta que não conversou sobre volta ao Real
Atacante, de 19 anos, vive bom momento no Lyon
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.