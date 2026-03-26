Toró no evento Rio Fut SummitMarcus Vinicius Balbino / Agência O Dia

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Rio - Multicampeão pelo Flamengo, Toró avaliou o início do trabalho de Leonardo Jardim, que foi contratado para o lugar de Filipe Luís e já chegou conquistando o título do Carioca. Em entrevista ao DIA, o ex-volante afirmou que o treinador português é muito qualificado e demonstrou confiança no comandante.
"Leonardo (Jardim) é um treinador muito qualificado e de nível, com certeza, europeu. Até porque a carreira dele fala por si só. É um treinador que pegou um time pronto, uma equipe qualificada, como é o Flamengo. Acho que a tendência é dar certo, como está dando", disse Toró no evento Rio Futsummit 2026.
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Leonardo Jardim ainda não perdeu sob o comando do Flamengo. Desde que chegou, foram cinco jogos, três vitórias e dois empates, além do título do Campeonato Carioca logo em sua estreia. O ex-volante projetou os confrontos na Libertadores e vê o Rubro-Negro como o time a ser batido na competição.
"Dificuldade vai enfrentar sempre porque hoje é o melhor time da América. Todo mundo quer vencer. O Flamengo é sempre a equipe a ser batida. Os jogadores têm que estar mais concentrados, têm que entrar em campo focados. Tenho certeza de que, independente da dificuldade, vão sair muito bem", afirmou.
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Revelado pelo Fluminense, Toró chegou ao Flamengo em 2006 e permaneceu até 2010. Durante o período, disputou 154 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências. O ex-volante também esteve presente nas conquistas da Copa do Brasil de 2006, do Brasileiro de 2009 e de três Campeonatos Cariocas.
*Texto de Marcus Vinicius Balbino e Bernardo Fonseca sob supervisão de Rodrigo Souza