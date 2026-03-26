Toró no evento Rio Fut Summit - Marcus Vinicius Balbino / Agência O Dia

Toró no evento Rio Fut SummitMarcus Vinicius Balbino / Agência O Dia

Publicado 26/03/2026 16:21

Rio - Multicampeão pelo Flamengo, Toró avaliou o início do trabalho de Leonardo Jardim, que foi contratado para o lugar de Filipe Luís e já chegou conquistando o título do Carioca. Em entrevista ao DIA, o ex-volante afirmou que o treinador português é muito qualificado e demonstrou confiança no comandante.

"Leonardo (Jardim) é um treinador muito qualificado e de nível, com certeza, europeu. Até porque a carreira dele fala por si só. É um treinador que pegou um time pronto, uma equipe qualificada, como é o Flamengo. Acho que a tendência é dar certo, como está dando", disse Toró no evento Rio Futsummit 2026.

Leonardo Jardim ainda não perdeu sob o comando do Flamengo. Desde que chegou, foram cinco jogos, três vitórias e dois empates, além do título do Campeonato Carioca logo em sua estreia. O ex-volante projetou os confrontos na Libertadores e vê o Rubro-Negro como o time a ser batido na competição.

"Dificuldade vai enfrentar sempre porque hoje é o melhor time da América. Todo mundo quer vencer. O Flamengo é sempre a equipe a ser batida. Os jogadores têm que estar mais concentrados, têm que entrar em campo focados. Tenho certeza de que, independente da dificuldade, vão sair muito bem", afirmou.

Revelado pelo Fluminense, Toró chegou ao Flamengo em 2006 e permaneceu até 2010. Durante o período, disputou 154 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências. O ex-volante também esteve presente nas conquistas da Copa do Brasil de 2006, do Brasileiro de 2009 e de três Campeonatos Cariocas.

*Texto de Marcus Vinicius Balbino e Bernardo Fonseca sob supervisão de Rodrigo Souza