Saul tem feito atividades na esteira especial do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Saul tem feito atividades na esteira especial do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 26/03/2026 17:30

Rio - O Flamengo utiliza uma máquina especial para acelerar a recuperação dos jogadores lesionados. O aparelho, apelidado de "Máquina da Nasa", é uma esteira antigravidade que ajuda a realizar recuperação mais rápida.

Entre os jogadores lesionados que utilizam o aparelho está Saul. O meia espanhol se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo e ainda não atuou em 2026. Ele está em fase final de recuperação e está perto de ser reintegrado ao elenco.

A esteira antigravidade custa R$ 500 mil e é comum em grandes clubes de futebol ou centros esportivos de referência. O aparelho auxilia na reabilitação de lesões graves, como cirurgias de ligamentos, tendinites ou problemas musculares.

Em média, o aparelho é usado de três a quatro semanas durante tratamento. O modelo que o Flamengo possui é capaz de reduzir a gravidade da esteira a bem próximo de zero, mas uma pressão do ar tão baixa assim não traria benefícios na recuperação.

Além de Saul, o volante Pulgar utilizou a máquina no segundo semestre do ano passado após fraturar o quinto metatarso do pé direito. Na época, o chileno passou por cirurgia. O meia espanhol, por sua vez, já tem realizado trabalhos no campo e vive a expectativa pelo retorno.