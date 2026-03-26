Saul tem feito atividades na esteira especial do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Flamengo utiliza esteira especial para acelerar recuperação de lesionados
Sem jogar na temporada, Saul é um dos jogadores que utilizam a máquina
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