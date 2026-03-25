O CRF presente na nova camisa 2 do FlamengoReprodução/Instagram @faladaniel_1

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Rio - A nova segunda camisa do Flamengo para a temporada de 2026 vazou nas redes sociais nesta quarta-feira (25). A peça é predominantemente branca e conta com uma faixa rubro-negra na horizontal.
O monograma CRF e o símbolo da Adidas estão na cor vermelha, assim como as linhas na altura dos ombros. A imagem foi divulgada primeiro pelo perfil @faladaniel_1.
Veja abaixo:
Nova camisa 2 do Flamengo - Reprodução/Instagram @faladaniel_1
Nova camisa 2 do FlamengoReprodução/Instagram @faladaniel_1
A data de lançamento do novo uniforme II do Flamengo para a temporada ainda não foi revelada.
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O CRF presente na nova camisa 2 do Flamengo
Nova camisa 2 do Flamengo