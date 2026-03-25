O CRF presente na nova camisa 2 do FlamengoReprodução/Instagram @faladaniel_1
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Peça é predominantemente branca e conta com uma faixa rubro-negra na horizontal
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