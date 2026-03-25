Léo Pereira foi convocado pela primeira vez por Ancelotti e deve ser titular contra a França nesta quinta-feira (26) - Reprodução/Instagram

Léo Pereira foi convocado pela primeira vez por Ancelotti e deve ser titular contra a França nesta quinta-feira (26)Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2026 15:21

Rio - Todos os sete jogadores do Flamengo convocados por suas seleções estarão à disposição do treinador Leonardo Jardim para a próxima partida, no dia 2 de abril, contra o Bragantino, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 9ª rodada do Brasileirão. Voos de volta serão definidos pelas confederações, mas o Rubro-Negro vai ajudar no retorno dos brasileiros.

O primeiro a voltar ao Brasil será Carrascal, convocado pela Colômbia, que terá seu último compromisso desta Data Fifa no domingo (29). Os outros seis jogam por suas seleções na terça-feira (31) e terão mais pressa para se reapresentar. São eles: Léo Pereira e Danilo (Brasil); Varela, Arrascaeta e De la Cruz (Uruguai); e Gonzalo Plata (Equador).

Os voos de volta de cada um dos atletas serão definidos pelas suas seleções, mas o Flamengo vai ajudar na logística de Léo Pereira e Danilo para garantir que os dois brasileiros retornem dos Estados Unidos nas melhores condições para a partida contra o Bragantino.

A utilização ou não dos sete jogadores convocados vai depender da avaliação da equipe médica do Mais Querido na volta deles ao Brasil. Mas, não havendo alguma lesão ou desgaste físico, a tendência é que todos eles participem do jogo em Bragança Paulista.

Último jogo dos convocados

Carrascal

29/03: Colômbia x França - Washington, nos Estados Unidos

Léo Pereira e Danilo

31/03: Brasil x Croácia - Orlando, nos Estados Unidos

Varela, De la Cruz e Arrascaeta

31/03: Argélia x Uruguai - Turim, na Itália

Plata

31/03: Holanda x Equador - Eindhoven, na Holanda