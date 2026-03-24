Bruno Henrique corre em treino do Flamengo no NinhoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo inicia negociações com Bruno Henrique para renovação de contrato
Atacante, de 35 anos, tem vínculo até dezembro
Conselho Deliberativo do Flamengo aprova novo patrocínio até 2029
Montadora chinesa GAC será estampada nos shorts de jogo e camisas de treino e pré-jogo
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Goleiro da base do Flamengo treinará com a seleção brasileira principal
Ele já viajou rumo aos Estados Unidos
Flamengo avalia negociar Plata após a Copa do Mundo
Comportamento do atacante tem incomodado a comissão técnica
Depois de convocação, Flamengo irá procurar Léo Pereira para propor renovação
Zagueiro, de 30 anos, tem vínculo até o fim de 2027
Flamengo tem mais cinco jogadores convocados para seleções
Arrascaeta, De la Cruz, Varela, Carrascal e Plata integrarão as equipes dos seus países na Data Fifa
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