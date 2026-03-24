Bruno Henrique corre em treino do Flamengo no Ninho - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique corre em treino do Flamengo no NinhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/03/2026 17:10

Rio - O Flamengo iniciou as tratativas para renovar o contrato do atacante Bruno Henrique, de 35 anos. Ídolo do clube carioca, ele tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim do ano. As informações foram dadas pelo portal "GE".

Na semana passada, o presidente Luiz Eduardo Baptista afirmou que o desejo do Flamengo é que Bruno Henrique se aposente no Rubro-Negro.

"A intenção do Flamengo é ficar com o Bruno Henrique até quando ele queira jogar bola. É isso, simples assim. Para além disso (dos títulos), o Bruno tem um amadorismo na alma que nos encanta, para além do que o torcedor vê em campo. É um cara muito importante para o elenco, para unidade do grupo. É um jogador que incorpora na essência aquilo que a gente acredita que sejam os valores rubro-negros. O lugar dele é aqui", disse.

Bruno Henrique é ao lado de Arrascaeta o jogador mais vitorioso da história do Flamengo. Os dois foram campeões em 18 oportunidades. Os principais foram: Três Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. O atacante chegou ao Flamengo em 2019 e entrou em campo em 350 partidas, anotou 103 gols e deu 56 assistências com a camisa do clube carioca.