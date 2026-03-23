Arrascaeta foi um dos convocados do Flamengo pela seleção uruguaia para a Data Fifa - Adriano Fontes / Flamengo

Arrascaeta foi um dos convocados do Flamengo pela seleção uruguaia para a Data FifaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/03/2026 14:11

Arrascaeta foi o principal nome do Flamengo nas conquistas de 2025, mas ainda está devendo nesta temporada. Sem decolar desde a troca de técnico, o camisa 10 ganhou voto de confiança de Leonardo Jardim, que admitiu esperar mais de seu jogador.



"Com certeza, o que temos visto, ainda não é o Arrascaeta que todos nós esperamos. Mas acreditamos que, com o trabalho que ele está fazendo e atitude e amor que tem a esta camisa, ele vai aparecer. É um jogador que cresce ao longo da temporada e acreditamos que esse ano vai acontecer", afirmou.



substituído por De La Cruz, aos 17 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo jogava com uma a menos.

No empate em 1 a 1 com o Corinthians, Arrascaeta teve a oportunidade de ser decisivo, mas errou a escolha da jogada e não tocou para Samuel Lino, livre na entrada da área. Depois, acabou, aos 17 minutos do segundo tempo,

"Temos preocupação de não sobrecarregar ele e, por isso, quando jogamos com dez, foi um dos primeiros que tirei para colocar outros mais frescos. É um dos jogadores que acreditamos e não tenho dúvidas que vai aparecer o melhor Arrascaeta quando for para aparecer", explicou Leonardo Jardim.



Com 12 partidas disputadas na temporada até o momento, o meia uruguaio marcou três gols (contra Internacional, Lanús e Madureira) e tem uma assistência, segundo dados so site 'O Gol'.