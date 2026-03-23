Arrascaeta foi um dos convocados do Flamengo pela seleção uruguaia para a Data FifaAdriano Fontes / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Arrascaeta foi o principal nome do Flamengo nas conquistas de 2025, mas ainda está devendo nesta temporada. Sem decolar desde a troca de técnico, o camisa 10 ganhou voto de confiança de Leonardo Jardim, que admitiu esperar mais de seu jogador.
"Com certeza, o que temos visto, ainda não é o Arrascaeta que todos nós esperamos. Mas acreditamos que, com o trabalho que ele está fazendo e atitude e amor que tem a esta camisa, ele vai aparecer. É um jogador que cresce ao longo da temporada e acreditamos que esse ano vai acontecer", afirmou.
Leia mais: Boto reclama da arbitragem de Corinthians x Flamengo: 'Curioso'
No empate em 1 a 1 com o Corinthians, Arrascaeta teve a oportunidade de ser decisivo, mas errou a escolha da jogada e não tocou para Samuel Lino, livre na entrada da área. Depois, acabou substituído por De La Cruz, aos 17 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo jogava com uma a menos.
"Temos preocupação de não sobrecarregar ele e, por isso, quando jogamos com dez, foi um dos primeiros que tirei para colocar outros mais frescos. É um dos jogadores que acreditamos e não tenho dúvidas que vai aparecer o melhor Arrascaeta quando for para aparecer", explicou Leonardo Jardim.
Veja também: Leia mais: CBF divulga análise do VAR da expulsão de Evertton Araújo
Com 12 partidas disputadas na temporada até o momento, o meia uruguaio marcou três gols (contra Internacional, Lanús e Madureira) e tem uma assistência, segundo dados so site 'O Gol'.