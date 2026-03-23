Momento em que sola de Evertton Araújo atinge Breno Bidon - Reprodução / CBF

Momento em que sola de Evertton Araújo atinge Breno BidonReprodução / CBF

Publicado 23/03/2026 08:16

Rio — A CBF divulgou, na madrugada desta segunda-feira (23), o áudio do VAR durante a análise sobre a expulsão de Evertton Araújo, do Flamengo, após entrada de sola em Breno Bidon no início do segundo tempo no empate em 1 a 1 contra o Corinthians neste domingo (22) , na Neo Química Arena.

O árbitro de campo, Rodrigo Pereira de Lima, e o de vídeo, Wagner Reway, debateram sobre qual punição aplicar no lance.



"Pegou o pé de raspão, não foi? Calcanhar de raspão. Cartão vermelho é muito forte, foi um pé com pé lateral. Vou recomendar revisão para cartão amarelo", afirmou Reway. "Eu vejo que ele vai disputar a bola, pega a bola e vai por cima com excesso na disputa", respondeu Rodrigo.

Em seguida, o juiz disse que Evertton trava a chuteira por cima do tornozelo. O árbitro de vídeo, então, apontou que recomendaria a revisão porque "a chuteira pega, ele vem por cima, mas é um contato na lateral do pé".



Após rever o lance, Rodrigo confirmou sua decisão. "É para cartão vermelho. Não é só embaixo, pega em cima e embaixo. Mantenho o vermelho."



O jogo foi marcado por polêmicas. Além da expulsão do volante rubro-negro, os corintianos também reclamaram de um pênalti não marcado de Ayrton Lucas em André no segundo tempo e uma agressão de Gabriel Paulista em Jorginho.