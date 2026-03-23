Leo Pereira em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leo Pereira em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/03/2026 15:20

Rio - O bom momento de Léo Pereira, de 30 anos, no Flamengo está mobilizando o clube carioca a buscar uma renovação de contrato. De acordo com informações da "ESPN", o Rubro-Negro tentará ampliar o vínculo com o clube carioca, que se encerra no fim do ano que vem.

Léo Pereira foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos amistosos contra a França e a Croácia. O zagueiro, de 30 anos, vive grande fase, sendo a principal referência defensiva do Flamengo.

A ação tem como intuito se precaver de uma possível investida de clubes do exterior em relação ao zagueiro. Além dele, o Flamengo também deverá fazer uma proposta de ampliação de contrato ao goleiro Agustin Rossi em breve.

No começo de 2020, o Flamengo pagou algo em torno de 7 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação da época) pelo zagueiro, junto ao Athletico-PR. Ele oscilou bastante, alternando boas e más atuações nos primeiros anos de clube.

Com uma carreira consolidada, Léo Pereira conquistou pelo Flamengo: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Campeonatos Cariocas.