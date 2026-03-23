Leo Pereira em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O bom momento de Léo Pereira, de 30 anos, no Flamengo está mobilizando o clube carioca a buscar uma renovação de contrato. De acordo com informações da "ESPN", o Rubro-Negro tentará ampliar o vínculo com o clube carioca, que se encerra no fim do ano que vem.
LEIA MAIS: Boto reclama da arbitragem de Corinthians x Flamengo em dois lances
Léo Pereira foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos amistosos contra a França e a Croácia. O zagueiro, de 30 anos, vive grande fase, sendo a principal referência defensiva do Flamengo.
LEIA MAIS: CBF divulga análise do VAR da expulsão de Evertton Araújo contra Corinthians
A ação tem como intuito se precaver de uma possível investida de clubes do exterior em relação ao zagueiro. Além dele, o Flamengo também deverá fazer uma proposta de ampliação de contrato ao goleiro Agustin Rossi em breve.
LEIA MAIS: Alex Sandro, do Flamengo, é cortado da Seleção por lesão
No começo de 2020, o Flamengo pagou algo em torno de 7 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação da época) pelo zagueiro, junto ao Athletico-PR. Ele oscilou bastante, alternando boas e más atuações nos primeiros anos de clube.
Com uma carreira consolidada, Léo Pereira conquistou pelo Flamengo: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Campeonatos Cariocas.
fotogaleria
Leo Pereira em treino do Flamengo
Zagueiro do Flamengo, Léo Pereira
Léo Pereira