Alex Sandro, do Flamengo, durante jogo contra o Corinthians neste domingo (22) - Adriano Fontes / Flamengo

Alex Sandro, do Flamengo, durante jogo contra o Corinthians neste domingo (22)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/03/2026 07:38

Rio — O Flamengo confirmou, na madrugada desta segunda-feira (23), que o lateral-esquerdo Alex Sandro sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita durante o empate em 1 a 1 contra o Corinthians neste domingo (22), na Neo Química Arena.

Ele foi substituído no intervalo do jogo e realizou ressonância magnética logo após deixar o estádio, informou o Rubro-Negro em comunicado.

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Com isso, o jogador também foi cortado da convocação para a Seleção. O atleta será substituído por Kaiki, do Cruzeiro, de 23 anos, de acordo com nota divulgada pela CBF.



Ele se apresentará nos Estados Unidos para os jogos contra a França, em Boston, e Croácia, em Orlando, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. O jovem jogador já venceu o Sul-Americano Sub-20 pelo Brasil.