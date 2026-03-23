José Boto reclama que arbitragem prejudicou o FlamengoCarlos Elias/ Agência O Dia
Boto reclama da arbitragem de Corinthians x Flamengo em dois lances: 'Curioso'
Dirigente rubro-negro faz comparação com lance que gerou expulsão de Carrascal na Supercopa
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Comportamento do atacante tem incomodado a comissão técnica
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Zagueiro, de 30 anos, tem vínculo até o fim de 2027
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