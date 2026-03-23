Arrascaeta foi um dos convocados do Flamengo pela seleção uruguaia para a Data Fifa - Adriano Fontes / Flamengo

Arrascaeta foi um dos convocados do Flamengo pela seleção uruguaia para a Data FifaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 23/03/2026 14:16

Rio — O Flamengo teve cinco jogadores convocados anunciados por suas seleções nesta segunda-feira (23). Arrascaeta, De la Cruz e Varela reforçam a seleção uruguaia, enquanto Carrascal integrou a lista da Colômbia e Gonzalo Plata, a do Equador.



Além deles, os atletas Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira já haviam sido chamados para a seleção brasileira.

O Uruguai encara a Inglaterra e a Argélia nos próximos dias 27 e 31, respectivamente, as mesmas datas dos duelos do Equador contra Marrocos e Holanda. Já a Colômbia joga contra a Croácia no dia 26 e a França no dia 29.



O Flamengo volta a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino no próximo dia 2 de abril, às 21h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.