Plata tem o futuro indefinido no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Plata tem o futuro indefinido no FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/03/2026 21:00 | Atualizado 23/03/2026 21:04

Rio - Sem espaço após a mudança de técnico, Gonzalo Plata terá o futuro reavaliado e pode ser negociado pelo Flamengo após a Copa do Mundo. O comportamento do atacante equatoriano tem incomodado a nova comissão técnica e fez o jogador perder o prestígio, de acordo com o "ge".

Contratado em agosto de 2024 junto ao Al-Sadd, do Catar, por R$ 52 milhões, Gonzalo Plata era titular com Filipe Luís. Porém, a mudança no comando fez o equatoriano perder espaço. O comportamento, criticado nos bastidores ainda na época do antigo treinador, tem incomodado a nova comissão técnica.

Um dos maiores problemas é a vida social do atacante equatoriano, que já foi questionada internamente em outras ocasiões. No ano passado, Filipe Luís ouviu reclamações sobre a postura extracampo dos jogadores, especialmente do equatoriano. A expulsão contra o Racing, na Libertadores, também incomodou.

Desde que chegou ao Flamengo, Gonzalo Plata soma 76 jogos, sendo 50 como titular, oito gols e dez assistências. O atacante equatoriano viveu a melhor fase sob o comando de Filipe Luís, sendo utilizado até mesmo como centroavante, por causa da entrega física e pressão ao adversário.