Memphis foi substituído no primeiro tempo, com incômodo na coxa direita - Rodrigo Coca/Corinthians

Memphis foi substituído no primeiro tempo, com incômodo na coxa direitaRodrigo Coca/Corinthians

Publicado 23/03/2026 13:43

No empate contra o Flamengo , no último domingo (22), por 1 a 1 , o corinthiano Memphis Depay descumpriu uma norma da International Board (IFAB), órgão responsável pela regulamentação das regras do futebol, ao usar seu aparelho de celular, quando estava no banco de reservas.

O atacante havia sido substituído por lesão na coxa direita, sentida no primeiro tempo da partida, e foi flagrado pelas câmeras utilizando o seu celular na etapa final, já depois de tomar banho no vestiário. Ele guardou o aparelho depois de levar uma bronca de um dos integrantes da comissão técnica de Dorival Jr.

Depois da partida, o atacante holandês usou suas redes sociais para se justificar. "Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão", alegou.

"Também estou chateado com o resultado do jogo. Continuaremos trabalhando por dias melhores", acrescentou o jogador, lamentando a igualdade com um jogador a mais na segunda etapa. Memphis está convocado para os amistosos da Holanda contra Noruega e Equador, nos dias 27 e 31 deste mês.

Após o empate com o Flamengo, o Corinthians terá nove dias de Data FIFA para descansar e volta a campo no dia 1º de abril, para enfrentar justamente o Fluminense, no Maracanã. O Rubro-Negro, no dia seguinte, joga contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista.