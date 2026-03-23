Memphis foi substituído no primeiro tempo, com incômodo na coxa direitaRodrigo Coca/Corinthians
Memphis descumpre regra e usa celular no banco de reservas contra o Flamengo
Comissão técnica do Corinthians chamou a atenção do holandês
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