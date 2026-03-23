Leonardo Jardim no jogo entre Corinthians e Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim no jogo entre Corinthians e FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 23/03/2026 00:07 | Atualizado 23/03/2026 00:08

São Paulo - Leonardo Jardim encarou o empate do Flamengo com o Corinthians por 1 a 1 na Neo Química Arena, neste domingo (22), como dois pontos perdidos, mas não deixou de parabenizar o grupo pela atuação no segundo tempo com um homem a menos após a expulsão de Evertton Araújo, em lance que gerou polêmica, logo no início. O treinador deu destaque para organização do time e pontuou que o Fla não foi vazado durante a etapa complementar.

"Quem treina o Flamengo não joga para empatar. Perdemos dois pontos. Não era esse o objetivo. Uma primeira parte equilibrada, uma pequena superioridade nossa, mas com alguns aspectos técnicos que falamos no intervalo. Acreditávamos que na segunda parte iríamos ser mais dominadores, mas devido aos fatos do jogo não foi possível".

"Tenho que dizer que os jogadores estão de parabéns. Jogamos contra o Corinthians quase 45 minutos com dez jogadores e o adversário fez um tiro no gol. Tem que dar parabéns aos jogadores pela organização, pelo empenho, pela atitude coletiva de fazer uma segunda parte sem sofrer gols, sempre bem posicionados em termos estratégicos".

Plata

Durante a coletiva, o treinador também foi perguntado sobre a ausência de Gonzalo Plata, que sequer foi relacionado para enfrentar o Corinthians. Jardim explicou que o equatoriano esta com dificuldades de integração. Apesar disso, mostrou que ainda conta com o atacante.

"Em relação ao Plata, é um jogador que está tendo algumas dificuldades de integração. Por isto, neste momento, para jogar no Flamengo é necessário estar bem integrado. Como os jogos de hoje, é necessário ter uma concentração, uma atitude, um empenho físico grande para lutar pelos resultados", contou o técnico.

"Você está me perguntando se vou utilizar. Com certeza. Quero que o Plata se integre totalmente naquilo que são as nossas ideias, nossos comportamentos, nossas atitudes e nossos valores. É um jogador fantástico", afirmou ao responder outra pergunta.

Arbitragem

A atuação da arbitragem também esteve em pauta na coletiva. Leonardo Jardim não quis se aprofundar sobre o tema, mas abordou a expulsão de Evertton Araújo e também um lance de possível expulsão de Gabriel Paulista em cima de Jorginho.

"Sinceramente, não era do meu interesse falar muito da arbitragem, mas todos viram uma expulsão de um jovem jogador nosso que está no vestiário muito triste porque acha que não fez nada de especial. Uma expulsão em outro jogo, do Carrascal, que hoje aconteceu a mesma coisa com Jorginho, mas foram duas medidas".

"Não vou falar, mas todos viram. O que vou falar? Vocês viram melhor do que ninguém e nem vale a pena falar. O importante para mim é o jogo e valorizar a atitude dos jogadores, conseguir jogar com dez e termos algum controle foi muito importante".