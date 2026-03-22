Danilo em ação durante o jogo entre Corinthians e Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Danilo em ação durante o jogo entre Corinthians e FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 22/03/2026 23:10

São Paulo - Danilo opinou sobre a expulsão de Evertton Araújo no empate do Flamengo com o Corinthians por 1 a 1 na Neo Química Arena, na noite deste domingo (22). O cartão vermelho aplicado ao volante foi uma das polêmicas da partida. O árbitro ainda foi chamado no monitor do VAR para revisar o lance, mas manteve a decisão de campo. O zagueiro entendeu que a falta foi para amarelo.

"Aquilo que eu sei da regra, que eu interpretei o lance, 'step on foot, ou seja, o Evertton pisou no pé do jogador do Corinthians. Para mim, e como a regra diz, é amarelo. Depois eu posso interpretar mal, o juiz pode ter interpretado que foi um pé mais alto e aí é vermelho, mas aí é interpretação do árbitro. A minha concepção em campo, 'step on foot', cartão amarelo", afirmou Danilo, depois da partida.

Por outro lado, o zagueiro valorizou o ponto conquistado. O Rubro-Negro atuou com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, quando Evertton Araújo foi expulso.

"Obviamente, depois de jogar um tempo inteiro aqui contra o Corinthians com o um a menos é difícil, mas tem que ressaltar que foi um ponto importante no lutado e trabalhado pela equipe", afirmou o defensor.

Na partida desta noite, Danilo ganhou oportunidade como titular, assim como o zagueiro Vitão. Léo Pereira cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e Léo Ortiz iniciou no banco de reservas.

"Para mim, é maravilhoso jogar nesse tipo de ambiente aqui contra o Corinthians, uma grande equipe, um ambiente incrível de se jogar futebol, depois poder jogar com o Vitão, que é um menino que tem um futuro enorme ainda pela frente, super humilde e me ajudou muito ali, a gente tentou se ajudar de todas as formas", disse Danilo.

"Infelizmente, a gente sofreu um gol ali que era evitável. Mas é maravilhoso poder ter a oportunidade de disputar pelo Flamengo esse tipo de ambiente. Obviamente fica uma frustração por não ter vencido, mas é a que ressaltar a luta da equipe e o empenho de todos", completou.