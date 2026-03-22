Danilo em ação durante o jogo entre Corinthians e FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Danilo avalia decisão da arbitragem e valoriza ponto conquistado pelo Flamengo
Ele também deu destaque para a parceria com Vitão no empate com o Corinthians
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Flamengo empata com o Corinthians em jogo marcado por polêmicas
Rubro-Negro atuou com um homem a menos durante a maior parte do segundo tempo
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