Flamengo aprovou novo patrocínio para a camisa - Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo aprovou novo patrocínio para a camisaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 24/03/2026 23:15

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nesta terça-feira (24), em reunião na Gávea, um novo patrocínio para o uniforme. A montadora chinesa GAC acertou contrato até o fim de 2029 e terá a marca estampada nos shorts de jogo e camisas de treino e pré-jogo do time.

O valor do patrocínio gira em torno de R$ 12,5 milhões anuais. A marca da montadora chinesa também estará no ônibus oficial da equipe, backdrop de entrevistas e coletivas, além da possibilidade de exposição de veículos no entorno do Maracanã em dias de jogos.

Além disso, a empresa contará com quatro placas fixas de comunicação no Ninho do Urubu e de outras duas na sede da Gávea. Durante as partidas do Campeonato Brasileiro, a montadora chinesa terá um minuto de exposição em placas de LED por jogo e quatro inserções nos telões do Maracanã.

Com a chegada da GAC, o Flamengo soma 11 patrocinadores no uniforme. Recentemente, chegou a um acordo com a empresa de consórcio Ademicon, para a barra inferior frontal das camisas de jogo, treino e aquecimento do time masculino. A expectativa é pela estreia dos novos patrocinadores após a Data Fifa.

Patrocinadores do Flamengo (valor anual):

Betano (master): R$ 268,5 milhões

Adidas (fornecedor): R$ 70 milhões

BRB (omoplata): R$ 25 milhões

Hapvida (costas): R$ 23,8 milhões

Ademicon (barra inferior): R$ 14 milhões

GAC (short): R$ 12,5 milhões

Shopee (manga): R$ 12 milhões

Assist card (barra traseira): R$ 10,8 milhões

Wap (short): R$ 5 milhões

Texaco (número): R$ 4,2 milhões

Zé Delivery (meião): R$ 4,2 milhões