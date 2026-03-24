Léo Nannetti é um dos destaques da base do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Rio - O goleiro Léo Nannetti, do time sub-20 do Flamengo, será integrado à delegação do Brasil para realizar treinos com os convocados do técnico Carlo Ancelotti. A Seleção está nos Estados Unidos para os amistosos com França, na quinta-feira (26), e Croácia, na terça (31).
O Rubro-Negro informou que o goleiro desembarcou na Cidade do Panamá nesta segunda-feira (23), após a disputa da Libertadores sub-20, e viajou diretamente para os Estados Unidos.
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Nannetti, de apenas 18 anos, terá a oportunidade de trabalhar mais uma vez com Taffarel, preparador de goleiros e ídolo da Seleção. Ele ainda vai treinar com três jogadores da posição: Bento, do Al-Nassr; Ederson, do Fenerbahçe; e Hugo Souza, do Corinthians.
Esta não é a primeira oportunidade de Léo Nannetti em treinos com a seleção brasileira principal. Em setembro de 2025, ele participou das atividades com o grupo na Granja Comary.