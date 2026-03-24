Léo Nannetti é um dos destaques da base do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Goleiro da base do Flamengo treinará com a seleção brasileira principal
Ele já viajou rumo aos Estados Unidos
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Atacante, de 35 anos, tem vínculo até dezembro
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Comportamento do atacante tem incomodado a comissão técnica
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