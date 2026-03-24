Léo Nannetti é um dos destaques da base do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Nannetti é um dos destaques da base do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/03/2026 13:10

Rio - O goleiro Léo Nannetti, do time sub-20 do Flamengo , será integrado à delegação do Brasil para realizar treinos com os convocados do técnico Carlo Ancelotti. A Seleção está nos Estados Unidos para os amistosos com França, na quinta-feira (26), e Croácia, na terça (31).

O Rubro-Negro informou que o goleiro desembarcou na Cidade do Panamá nesta segunda-feira (23), após a disputa da Libertadores sub-20, e viajou diretamente para os Estados Unidos.

Nannetti, de apenas 18 anos, terá a oportunidade de trabalhar mais uma vez com Taffarel, preparador de goleiros e ídolo da Seleção. Ele ainda vai treinar com três jogadores da posição: Bento, do Al-Nassr; Ederson, do Fenerbahçe; e Hugo Souza, do Corinthians.