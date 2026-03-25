Samuel Lino comemora gol contra o Botafogo, no Nilton Santos - Gilvan de Souza/Flamengo

Samuel Lino comemora gol contra o Botafogo, no Nilton SantosGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/03/2026 16:25

Rio - Samuel Lino vem sendo um dos destaques deste início de trabalho de Leonardo Jardim. Com dois gols e uma assistência nas últimas quatro partidas, o ponta vive sua melhor fase desde que chegou à Gávea e ganhou um "advogado" ilustre: o hexacampeão brasileiro Zé Roberto.

"Um exemplo das últimas rodadas é o Samuel Lino, muito cobrado e aos poucos está demonstrando seu potencial, fazendo gols, tendo boas atuações. Acho a cobrança normal, Flamengo é isso aí", disse o ex-jogador em entrevista à "ESPN".

Zé Roberto vinha comentando as cobranças que um atleta que veste o Manto Sagrado recebe semana após semana: "É sempre muito difícil, toda partida você criar opções, porque o adversário te estudou. É natural, é o jogador que está ali dentro entender que vai ter cobrança, que o Flamengo sempre foi isso aí", afirmou.

"Eu sempre falo na minha roda de amigos, o torcedor do Flamengo, por si só, nunca se dá por satisfeito. E hoje a cobrança é maior ainda, justamente pelo leque de opções que você tem, pela qualidade. O 3 a 0 não está bom, poderia ser mais. O torcedor está sempre esperando uma grande atuação, uma vitória com show. Mas dentro de campo é diferente", completou o hexacampeão.

Pelo Flamengo, Zé Roberto disputou 45 partidas e contribuiu com dez gols e oito assistências. O meia foi o camisa 10 do hexacampeonato brasileiro de 2009, ao lado de Petkovic e Adriano 'Imperador', depois de ser campeão carioca naquele ano.