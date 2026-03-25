Samuel Lino comemora gol contra o Botafogo, no Nilton SantosGilvan de Souza/Flamengo
Campeão brasileiro pelo Flamengo defende Samuel Lino: 'Muito cobrado'
Lino anotou dois gols e uma assistência nos últimos quatro jogos
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