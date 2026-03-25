Alex Sandro ainda vive expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Alex Sandro ainda vive expectativa de ser convocado para a Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2026 08:21

Rio — O Flamengo tenta recuperar Alex Sandro de sua lesão na região posterior da coxa direita durante a pausa para a Data Fifa, até a estreia na Libertadores, no próximo dia 8 de abril, contra o Cusco, no Peru. O problema do jogador é considerado de grau 1, ou seja, leve, de acordo com o "ge".



Esta não é a primeira vez que o lateral-esquerdo sofre com isso. Portanto, o Rubro-Negro já conhece como ele reage aos tratamentos. A expectativa inicial de retorno é de duas a três semanas.

Devido à lesão, que aconteceu no jogo contra o Corinthians no último domingo (22), Alex Sandro foi cortado dos amistosos da seleção brasileira. Portanto, ele passará os próximos dias se recuperando no CT Ninho do Urubu.



No entanto, ele ainda vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo, no meio do ano. A lista final será anunciada em 18 de maio.



Depois da pausa para a Data Fifa, o Flamengo ainda joga contra o Red Bull Bragantino e o Santos, antes da estreia na Libertadores contra o Cusco. Caso não consiga retornar na competição continental, o lateral ainda pode reforçar o Rubro-Negro no clássico contra o Fluminense, em 12 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.