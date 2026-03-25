Alex Sandro ainda vive expectativa de ser convocado para a Copa do MundoReprodução / Instagram
Esta não é a primeira vez que o lateral-esquerdo sofre com isso. Portanto, o Rubro-Negro já conhece como ele reage aos tratamentos. A expectativa inicial de retorno é de duas a três semanas.
No entanto, ele ainda vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo, no meio do ano. A lista final será anunciada em 18 de maio.
Depois da pausa para a Data Fifa, o Flamengo ainda joga contra o Red Bull Bragantino e o Santos, antes da estreia na Libertadores contra o Cusco. Caso não consiga retornar na competição continental, o lateral ainda pode reforçar o Rubro-Negro no clássico contra o Fluminense, em 12 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.
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