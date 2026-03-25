Flamengo aprovou novo patrocínio para a camisa

E
Estadão Conteúdo
Rio - O Flamengo renovou sua parceria com o BRB. O novo vínculo vai até março de 2027 e irá render R$ 42,6 milhões aos cofres do clube carioca. O acordo prevê um aumento de receita e ampliará a parceria com a marca, que também estampará o "Nação BRB Fla".
O "Nação BRB Fla" é um banco digital que é uma sociedade entre o Flamengo e o BRB. O valor anterior da parceria era de R$ 32 milhões anuais. Sendo assim, o novo contrato não se trata de patrocínio, mas sim de licenciamento.
Um dos objetivos disso era não atrelar o Flamengo ao BRB, recentemente envolvido no escândalo do banco Master. O banco vive uma crise de confiança desde a liquidação do Master e a descoberta de que o banco estatal comprou R$ 12,2 bilhões de créditos inexistentes da instituição de Daniel Vorcaro.
O banco público também tentou comprar um pedaço da instituição, em proposta feita no dia 28 de março de 2025, mas teve o pedido negado pelo Banco Central em setembro do mesmo ano.