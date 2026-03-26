Zico no Jogo das Estrelas, em dezembro de 2025, no Maracanã - Érica Martin / Arquivo O Dia

Zico no Jogo das Estrelas, em dezembro de 2025, no MaracanãÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 26/03/2026 09:14

Rio — Zico afirmou que a postura da diretoria do Flamengo na demissão de Filipe Luís do cargo de treinador "não foi adequada". O ex-meia e ídolo rubro-negro considerou o técnico, além de um amigo, um torcedor que dedicou sua vida ao clube, em entrevista à "ESPN" publicada na noite desta quinta-feira (25).



"Conversei, converso com ele [Filipe] sempre. Se está no cargo ou não, me considero um amigo. O que eu acho, a maneira como isso aconteceu não foi adequada. Ele é um ídolo do Flamengo. É um torcedor do Flamengo, dedicou sua vida como jogador e treinador do Flamengo. Então merecia uma conversa", comentou Zico.

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'Qualidade indiscutível'

Zico, de 73 anos, também deu sua opinião sobre a adaptação de Lucas Paquetá. Na opinião do ex-jogador, o atleta está tentando se adaptar em uma nova função, e não é possível exigir do meia baseado no quanto ele custou.



"A diferença de futebol todos nós sentimos. Do dia a dia, como é o treinamento e como é o jogo. 'Porque o futebol lá é mais rápido, daqui é mais lento', não tem isso. Hoje está quase tudo igual, todos os campeonatos do mundo", disse.



"O que difere é jogar muito tempo em uma posição, e ter que se adaptar a outra. Depende de como o treinador quer. A qualidade dele é indiscutível. Jogador de muita qualidade. E está tentando se adaptar a uma nova função. Eu gosto dele no meio. A gente não pode exigir do jogador pelo que ele vale e o quanto custou. E sim pelo que ele apresenta em campo", opinou.

Neymar

O Galinho de Quintino também deu sua opinião sobre a condição física de Neymar e a possibilidade do jogador ir à Copa do Mundo.

"Por mais que a gente fale qualquer coisa, por exemplo, eu fui técnico de seleção, jogando Eliminatórias e Copa do Mundo. No meu modo de ver, quem tem que decidir, por exemplo, eu quero levar um jogador, mas tem que ver a regularidade do jogador. Joga dois, fica fora dois, quantos jogos fez nos últimos seis meses? O time jogou 40 e ele esteve em 20. Aí é critério do treinador saber se quer levar ele dessa forma", afirmou.

"Eu aprendi, pelo meu caso, que eu não podia ir para a Copa de 86, tinha uma lesão grave de joelho, não tinha continuidade, não adquiri confiança do treinador para me botar de início, e com toda razão dele, tinham os critérios. É saber o que o Ancelotti acha. E ele pode não levar. De fora é fácil. Todos nós temos a nossa seleção", concluiu.



Zico ainda argumentou que a convocação do Neymar "depende de como ele estiver". "Coloca ele para jogar 10 jogos seguidos no Santos e aí pode fazer avaliação. Mas nos últimos dois ou três anos, qual foi o período que ele jogou essa quantidade de jogos? Não teve. Esse é o problema, é a saúde dele. Eu quero que ele se recupere e jogue, sou fã, Deus deu um talento para ele que deu para poucos. Nesse mundo que estou falando, é o Messi, Cristiano Ronaldo e o Neymar. São os três. Mas os outros dois são tremendos profissionais. Ele não estava sendo", afirmou.