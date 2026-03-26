Zico no Jogo das Estrelas, em dezembro de 2025, no MaracanãÉrica Martin / Arquivo O Dia
"Conversei, converso com ele [Filipe] sempre. Se está no cargo ou não, me considero um amigo. O que eu acho, a maneira como isso aconteceu não foi adequada. Ele é um ídolo do Flamengo. É um torcedor do Flamengo, dedicou sua vida como jogador e treinador do Flamengo. Então merecia uma conversa", comentou Zico.
'Qualidade indiscutível'
"A diferença de futebol todos nós sentimos. Do dia a dia, como é o treinamento e como é o jogo. 'Porque o futebol lá é mais rápido, daqui é mais lento', não tem isso. Hoje está quase tudo igual, todos os campeonatos do mundo", disse.
"O que difere é jogar muito tempo em uma posição, e ter que se adaptar a outra. Depende de como o treinador quer. A qualidade dele é indiscutível. Jogador de muita qualidade. E está tentando se adaptar a uma nova função. Eu gosto dele no meio. A gente não pode exigir do jogador pelo que ele vale e o quanto custou. E sim pelo que ele apresenta em campo", opinou.
Neymar
Zico ainda argumentou que a convocação do Neymar "depende de como ele estiver". "Coloca ele para jogar 10 jogos seguidos no Santos e aí pode fazer avaliação. Mas nos últimos dois ou três anos, qual foi o período que ele jogou essa quantidade de jogos? Não teve. Esse é o problema, é a saúde dele. Eu quero que ele se recupere e jogue, sou fã, Deus deu um talento para ele que deu para poucos. Nesse mundo que estou falando, é o Messi, Cristiano Ronaldo e o Neymar. São os três. Mas os outros dois são tremendos profissionais. Ele não estava sendo", afirmou.
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