Bruno Henrique durante treino do FlamengoFoto: Adriano Fontes/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo poderá ter um retorno importante nas próximas semanas. Bruno Henrique, que estava lesionado, voltou a treinar com a equipe nos últimos dias, e a expectativa do Rubro-Negro é contar com o atacante após a Data Fifa.
Leia mais: Flamengo utiliza esteira especial para acelerar recuperação de lesionados

Bruno Henrique vem sendo desfalque desde o jogo de volta contra o Lanús, na Recopa Sul-Americana, no fim de fevereiro. O jogador se recupera de uma pubalgia, lesão caracterizada por dor na região do púbis e da virilha, frequentemente relacionada a esforços repetitivos, comuns em atletas de futebol.

Na temporada, o atacante, de 35 anos, teve poucas participações. Bruno Henrique atuou em apenas nove jogos, três como titular, e marcou dois gols, além de dar duas assistências.

Bruno Henrique é, ao lado de Arrascaeta, o jogador mais vitorioso da história do Flamengo. Os dois conquistaram 18 títulos, com destaque para três Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. O atacante chegou ao clube em 2019 e soma 350 partidas, 103 gols e 56 assistências.
Confira também: Multicampeão pelo Flamengo, Toró elogia Jardim e projeta Libertadores: 'Time a ser batido'

O Flamengo retorna a campo na próxima quinta-feira (2), contra o Bragantino, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques.