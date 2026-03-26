Bruno Henrique durante treino do FlamengoFoto: Adriano Fontes/Flamengo
Bruno Henrique vem sendo desfalque desde o jogo de volta contra o Lanús, na Recopa Sul-Americana, no fim de fevereiro. O jogador se recupera de uma pubalgia, lesão caracterizada por dor na região do púbis e da virilha, frequentemente relacionada a esforços repetitivos, comuns em atletas de futebol.
Na temporada, o atacante, de 35 anos, teve poucas participações. Bruno Henrique atuou em apenas nove jogos, três como titular, e marcou dois gols, além de dar duas assistências.
Bruno Henrique é, ao lado de Arrascaeta, o jogador mais vitorioso da história do Flamengo. Os dois conquistaram 18 títulos, com destaque para três Libertadores e três Campeonatos Brasileiros. O atacante chegou ao clube em 2019 e soma 350 partidas, 103 gols e 56 assistências.
O Flamengo retorna a campo na próxima quinta-feira (2), contra o Bragantino, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques.
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