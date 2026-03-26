Um dos destaques do Flamengo, Léo Pereira foi convocado para a Seleção - Joilson Marconne/CBF

Um dos destaques do Flamengo, Léo Pereira foi convocado para a SeleçãoJoilson Marconne/CBF

Publicado 26/03/2026 09:49 | Atualizado 26/03/2026 09:50

Estados Unidos - Léo Pereira chegou ao Flamengo no início de 2020, mas teve dificuldades nos primeiros anos e só deslanchou em 2022. A partir daí, o zagueiro entrou em uma crescente, foi peça importante para a conquista de títulos e foi convocado para seleção brasileira neste ano. Em entrevista à 'CBF TV', ele abordou a importância do Rubro-Negro e destacou a resiliência na passagem pelo clube.

"Minha passagem pelo Flamengo é muito marcada pela minha resiliência e por eu, minha família e os mais próximos de mim não terem deixado de acreditar. Tive um começo ruim no Flamengo e, de 2022 em diante, consegui ter uma constância muito boa. Acho que é um dos fatores que me coloca aqui hoje na Seleção", contou o zagueiro do Fla

"Consegui conquistar com meus companheiros diversos títulos. Isso é uma coisa que conta muito. É muito difícil ser campeão e ter vários títulos na carreira. Acredito que por essa constância, pelos títulos, por aquilo que tenho entregado nas nessas últimas temporadas", completou.

O zagueiro do Flamengo foi convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez na carreira. Durante a entrevista, ele pontuou que está preparado para o momento e valorizou a oportunidade de trabalhar com Carlo Ancelotti.

"Era um objetivo não só meu, mas também de toda minha família chegar aqui e representar uma nação, a maior seleção do mundo. Estou muito feliz com essa oportunidade, fui muito bem recebido. Espero contribuir e representar à altura, porque sabemos que aqui estão os melhores jogadores do mundo. Venho aqui para complementar e dar o meu melhor para agregar ao máximo", disse Léo Pereira.

"Todos sabemos da responsabilidade de estar aqui e vestir a camisa da Seleção, mas sinto que estou preparado para o momento, estou tentando deixar as coisas tranquilas. É um privilégio enorme trabalhar com o Ancelotti, com tantos outros jogadores que são multicampeões. É desfrutar, aproveitar ao máximo, pegar cada palavra, cada detalhe que é passado para mim e para os outros jogadores, para que eu possa crescer cada vez mais", afirmou posteriormente.

Agenda

O Brasil vai enfrentar a França nesta quinta-feira (26), a partir das 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, nos Estados Unidos. O zagueiro será titular da Seleção no amistoso.