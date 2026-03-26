Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/03/2026 14:26

Rio - O treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, deu aval para o clube carioca acertar a transferência do atacante Gonzalo Plata, de 25 anos. O equatoriano, que perdeu espaço com a sua chegada, só terá a possibilidade de encontrar um novo clube, quando o Rubro-Negro contratar uma reposição. As informações são da "ESPN".

Contratado em agosto de 2024 junto ao Al-Sadd, do Catar, por R$ 52 milhões, Gonzalo Plata era titular com Filipe Luís. Porém, a mudança no comando fez o equatoriano perder espaço. O comportamento, criticado nos bastidores ainda na época do antigo treinador, tem incomodado a nova comissão técnica.

Um dos maiores problemas é a vida social do atacante equatoriano, que já foi questionada internamente em outras ocasiões. No ano passado, Filipe Luís ouviu reclamações sobre a postura extracampo dos jogadores, especialmente do equatoriano. A expulsão contra o Racing, na Libertadores, também incomodou.

Desde que chegou ao Flamengo, Gonzalo Plata soma 76 jogos, sendo 50 como titular, oito gols e dez assistências. O atacante equatoriano viveu a melhor fase sob o comando de Filipe Luís, sendo utilizado até mesmo como centroavante, por causa da entrega física e pressão ao adversário.