Clube publica camisa com nome do jogador e entra na brincadeira - Reprodução

Clube publica camisa com nome do jogador e entra na brincadeiraReprodução

Publicado 26/03/2026 19:55

Rio - O Flamengo entrou na onda de Kylian Mbappé e fez um convite especial. Após o craque francês revelar que brinca com Vini Jr sobre assistir uma partida do Rubro-Negro, o clube aproveitou para formalizar um convite. Nas redes sociais, o Mais Querido ainda publicou uma foto com a camisa com o nome do astro.

"Manto pronto para torcer. Ingressos garantidos. O próximo jogo da Liberta em casa é no dia 16/04. Partiu Maraca, Vini Jr e Mbappé?", publicou o Flamengo.

A situação ocorreu quando Mbappé foi questionado sobre já ter atuado em Copa do Mundo e Liga dos Campeões, mas ainda não ter acompanhado uma partida da Libertadores. Em entrevista à "GETV", o craque francês revelou que conversaria com Vini Jr.

"Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar ao Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores", disse.

O Flamengo está no Grupo A da Libertadores. O Rubro-Negro estreia na competição no dia 8 de abril, contra o Cusco, no Peru. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no estádio Inca Garcilaso de la Vega.

Confira a publicação do Flamengo: