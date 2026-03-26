Gonzalo Plata perde espaço com Leonardo Jardim; equatoriano vê concorrência crescer e vive momento delicado no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Cruzeiro tenta a contratação de Gonzalo Plata, e Flamengo dá resposta
Atacante equatoriano perde espaço com Leonardo Jardim e entra em lista de negociáveis
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