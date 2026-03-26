Gonzalo Plata perde espaço com Leonardo Jardim; equatoriano vê concorrência crescer e vive momento delicado no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Gonzalo Plata perde espaço com Leonardo Jardim; equatoriano vê concorrência crescer e vive momento delicado no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/03/2026 18:09



Em baixa no Flamengo, Gonzalo Plata entra na lista de negociáveis do Flamengo e já começa a receber sondagens de clubes interessados. Um deles é o Cruzeiro, que tenta a contratação por empréstimo.

Entretanto, a diretoria rubro-negra recusou num primeiro momento, segundo a TNT Sports em informação confirmada por O DIA. Ainda assim, busca fazer uma contraproposta ao incluir Kaio Jorge numa negociação, já que o atacante é desejo desde o início da temporada e teve a saída recusada pelo clube mineiro.



Em relação ao atacante equatoriano, o entendimento no Flamengo é de que ele dificilmente recuperará espaço com Leonardo Jardim. Não apenas pelos problemas de indisciplina, como atrasos e excesso de saídas à noite, como também por questões táticas.



O técnico português não vê Gonzalo Plata na função de um camisa 9 centralizado. Ou seja, pretende utilizá-lo na ponta, onde a concorrência é grande e com jogadores que mais agradam para o estilo de jogo do time, sem segurar tanto a bola.



Contratado em agosto de 2024 junto ao Al-Sadd (Catar), o equatoriano tem contrato até o meio de 2029. A expectativa no Rubro-Negro é que ele valorize após disputar a Copa do Mundo e possa ser vendido por um bom valor, caso não consiga incluir Kaio Jorge na negociação com o Cruzeiro.