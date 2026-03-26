Flamengo lançou nova linha de inverno em parceria com a Braziline - Divulgação/Braziline

Flamengo lançou nova linha de inverno em parceria com a BrazilineDivulgação/Braziline

Publicado 26/03/2026 22:00 | Atualizado 26/03/2026 22:28

Rio - O Flamengo lançou nesta quinta-feira (26) a coleção de inverno, em parceria com a Braziline. Com mais de 70 peças, a coleção "Vibrar Inverno 2026" traz windbreakers, moletons e muitas opções para o torcedor vestir sua paixão em qualquer ocasião. São peças diversificadas que estampam o conceito de coleção e prometem valorizar ainda mais a identidade do torcedor rubro-negro.

"A coleção nasceu desse olhar de que a felicidade não está só na vitória, mas em tudo que acontece antes dela. É o churrasquinho na porta do estádio, o canto da torcida, o coração batendo junto com a galera", conta Mariah Barreto, gerente de Estilo da Braziline, que traduziu esse pulsar e energia coletiva na nova coleção.

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A coleção foi planejada e concebida para refletir a conexão entre o torcedor e o clube através das emoções, conexões e atos que, no conjunto, completam todo o ciclo de paixão entre torcida e o Flamengo. Nas estampas foram explorados o batimento do coração em grafismos; o eco do canto em padrões repetidos; que simulam a vibração do som; e a torcida como condutora dessa energia.

A coleção já está à venda nas lojas oficiais do Flamengo. O evento de lançamento da linha de inverno foi realizado na loja oficial do Flamengo da Gávea, na sede do clube, e contou com a presença de influenciadores, creators, torcedores e uma roda de samba para celebrar.