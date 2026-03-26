Vini Jr é o novo camisa 10 da Seleção - Divulgação/CBF

Vini Jr é o novo camisa 10 da SeleçãoDivulgação/CBF

Publicado 26/03/2026 16:00 | Atualizado 26/03/2026 16:09

Rio - A seleção brasileira tem um novo camisa 10. Sem Neymar e Rodrygo, o craque do Real Madrid foi escolhido para assumir o número e se tornou o novo dono para o amistoso contra a França, nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos.

Não é a primeira vez que Vini Jr veste a camisa 10 da seleção brasileira. O atacante do Real Madrid já foi o dono do número em amistosos contra Guiné e Senegal, em 2023. Além disso, também usou o número na estreia do técnico Carlo Ancelotti contra o Equador, em 2025.

Vini Jr costuma utilizar o número 7, tanto na seleção brasileira quanto no Real Madrid. Na Seleção, usou durante as ausências de Rodrygo e Neymar — este último que não é convocado desde 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho contra o Uruguai, nas Eliminatórias.

A seleção brasileira encara a França, nesta quinta-feira (26), e depois viaja para enfrentar a Croácia, no dia 31, em Orlando, nos Estados Unidos. Estes serão os últimos dois amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo, no dia 18 de maio. No dia 25, o Brasil inicia a preparação, na Granja Comary.