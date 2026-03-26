Gianni Infantino, presidente da Fifa, em conferência nos Estados Unidos - Alex Wong / Getty Images via AFP

Gianni Infantino, presidente da Fifa, em conferência nos Estados UnidosAlex Wong / Getty Images via AFP

Publicado 26/03/2026 15:01

testadas em outras competições organizadas pela entidade, e, agora, vão ser aplicadas no maior torneio de seleções do futebol. Rio - Procurando tornar as partidas mais fluidas e minimizar os erros nas decisões de arbitragem, a Fifa anunciou uma lista de novas regras que serão implementadas na Copa do Mundo deste ano. Algumas das medidas já vinham sendoorganizadas pela entidade, e, agora, vão ser aplicadas no maior torneio de seleções do futebol.

Confira as novas regras para a Copa do Mundo

Jogadores substituídos terão 10 segundos para sair de campo

A partir de agora, o atleta que for tirado de campo por opção do seu treinadores terá um máximo de dez segundos para sair do gramado. Se passar deste tempo, o jogador escolhido para entrar terá que esperar um minuto para começar a jogar, deixando a equipe temporariamente com um a menos.

Laterais e tiros de meta terão 5 segundos para serem cobrados



Desta Copa do Mundo em diante, os cobradores de arremessos laterais e tiros de meta terão cinco segundos para recolocar a bola em jogo. Se a contagem chegar ao limite, a posse de bola será dada ao adversário. Nos laterais, será dada a reversão, nos tiros de meta, será marcado escanteio para o outro time.

Após atendimento médico, jogadores terão que esperar um minuto para retornar



No torneio de seleções, jogadores que sentirem algum tipo de desconforto e receberem atendimento médico terão que sair de campo — após os cuidados da equipe médica — e esperar um minuto, a partir do momento em que a bola voltar a rolar, para retornar.

O VAR poderá revisar lances de 2º cartão amarelo e escanteios

Com a nova regra, a equipe de arbitragem poderá usar o árbitro de vídeo (VAR) para checar lances de expulsão por segundo cartão amarelo e de escanteios. Um corner só será revisado na cabine se a decisão for claramente equivocada.